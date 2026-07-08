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L’Hôtel Elysium 4 à Rabat bientôt en service

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Après le BRAAT Business Hôtel, qui y a ouvert ses portes en 2025, le quartier Hassan à Rabat devra compter avec l’inauguration d’une demi-douzaine d’hôtels et de résidences touristiques au cours des deux prochaines années. Ainsi, un autre hôtel 4 étoiles, actuellement en construction au niveau de l’avenue Patrice Lumumba à Rabat (la même qui abrite la première unité de la chaîne BRAAT au Maroc), devra venir enrichir, dès 2027, l’offre hôtelière de moyenne gamme de la capitale administrative du Royaume.

Dénommé Hôtel Elysium, cet établissement devra compter une trentaine de chambres et de suites réparties sur quatre étages, deux restaurants (dont un en rooftop) et plusieurs espaces dédiés aux besoins de ses convives, dont des places de parking sur deux sous-sols.

Ce projet, développé par le promoteur Luxury Hotel IF, devra coûter la bagatelle de 55 millions de dirhams et sera le premier de cette marque maroco-marocaine, qui compte en développer d’autres à travers le pays.

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Il faut dire qu’avec l’échéance de la coorganisation de la Coupe du monde 2030 de football, la ville de Rabat connaît une effervescence touristique sans précédent depuis quelques années, avec l’inauguration de pas moins d’une dizaine d’hôtels, dont des établissements de luxe (Waldorf Astoria Rabat-Salé, Four Seasons Kasr Al Bahr, Ritz-Carlton Dar Es Salam et Fairmont La Marina Rabat-Salé), mais également d’autres hôtels de moindre standing, comme l’Executive Boutique Hotel Rabat, l’Agdal Corner Hotel et le BRAAT Business Hôtel.

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