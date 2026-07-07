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Le groupe Tazi verse 37 millions de DH à ses actionnaires

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

La Holding financière de participations (Holfipar) choye ses actionnaires. En effet, la structure de tête du groupe Tazi vient d’acter la distribution à ses actionnaires de la bagatelle de 37 millions de dirhams dans le cadre d’une opération de rachat d’actions propres.

Cette distribution exceptionnelle fait suite à une année où Holfipar a largement bonifié ses revenus issus de ses participations, elles-mêmes revenues à meilleure fortune après quelques années difficiles dans le sillage de la crise du Covid-19.

Il faut dire que le secteur marocain du textile et de l’habillement, dans lequel évoluent les principales filiales de Holfipar, connaît un véritable frémissement depuis quelques années, avec un mouvement de relocalisation vers le Maroc et d’autres pays nord-africains des activités de sous-traitance ou de co-traitance de la part des marques européennes d’habillement, en raison des perturbations géopolitiques et sanitaires (crise du Covid-19, crise ukrainienne et, plus récemment, la guerre en Iran) qui ont causé ponctuellement des hausses vertigineuses du coût du fret et des ruptures préjudiciables des chaînes d’approvisionnement.

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Rappelons que Holfipar contrôle plusieurs filiales opérant dans la confection de produits finis d’habillement à l’export, dont essentiellement Contrôle Finissage et Teinture de Meknès (CFTM), qui est spécialisée dans l’ennoblissement textile, l’impression sur étoffes et les analyses en laboratoire, et SEFITA (Société d’Effilochage, Filature, Tissage, Teinture et Apprêts).

À travers ses différentes entités, le groupe compte plus de 1 000 salariés parmi les principaux employeurs privés de la région de Meknès, derrière le groupe Diana Holding et ses 4 000 salariés (sur les 7 000 au niveau national), la filiale de l’équipementier automobile américain LEAR Corporation, dont l’usine implantée dans la capitale ismaïlienne emploie plus de 2 500 employés, et juste devant d’autres acteurs emblématiques de la région comme Les Conserves de Meknès (LCM).

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