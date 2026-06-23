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L’australien Atlantic Tin Limited lance un nouveau projet minier à Meknès

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

L’australien Atlantic Tin Limited poursuit ses investissements au Maroc. En effet, le groupe minier, qui était coté à la Bourse de Sydney jusqu’à sa sortie de la cote fin 2020, s’apprête à lancer la construction d’une nouvelle mine dans la région d’El Hajeb (au sud de Meknès). Porté par sa filiale Hamada Minerals, le projet consiste à exploiter une mine d’étain, dénommée Bou El Jaj, d’ici fin 2027, ce qui viendrait élargir le portefeuille minier de cette entité qui fait partie du groupe Atlantic Tin Limited depuis près d’une vingtaine d’années.

Ce nouvel investissement d’Atlantic Tin Limited vient confirmer l’intérêt que nourrit ce groupe minier de taille moyenne pour notre pays, où il détient plusieurs permis d’exploitation à travers, bien sûr, Hamada Minerals, mais également Atlas Tin SAS, Sahara Exploitation et Meseta Exploitation.

Rappelons que ce groupe, qui a été racheté fin 2025 par le géant minier chinois Inner Mongolia Xingye Silver & Tin Mining Co, avait défrayé la chronique en 2017 avec le licenciement de l’intégralité du top management et le renvoi de tous les membres du conseil d’administration, à cause du retard accusé dans la concrétisation du projet minier marocain d’Achmmach (également près de Meknès et dont les réserves de minerai sont estimées à 9,2 millions de tonnes à 0,77 %), porté par sa filiale Atlas Tin SAS.

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Après cet épisode inédit, l’ex-Kasbah Resources Limited s’était mis en ordre de marche avec la relance de ses projets marocains, à l’instar de celui de Bou El Jaj, qui n’attend que le feu vert des autorités locales de la province d’El Hajeb pour son volet environnemental afin d’entrer en phase de construction.

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