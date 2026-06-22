TPME et territoires en tête des priorités de la nouvelle direction de la CGEM

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) e tenu, lundi 22 juin à Casablanca, son premier Conseil d’administration au titre de la mandature 2026-2029, qui a érigé le renforcement des TPME et l’inclusion des territoires en tête de ses dossiers prioritaires.

Au cours de cette réunion, présidée par le nouveau patron des patrons Mehdi Tazi, en présence du vice-président général Mohamed Bachiri, les membres ont affiché une volonté collective de s’inscrire pleinement dans la traduction dans les faits des hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, appelant à renforcer le rôle du secteur privé dans l’investissement, à soutenir davantage les TPME, à favoriser une croissance inclusive et durable, à promouvoir une meilleure inclusion des territoires, ainsi que l’égalité des opportunités.

En effet, la nouvelle direction place son action sous le signe « Entrepreneurs en mouvement », à savoir une dynamique collective tournée vers la synergie, l’action et l’impact. Elle s’inscrit également dans la volonté d’accompagner de manière concrète les grandes transformations que connaît le Maroc, notamment à travers le renforcement de la souveraineté productive, l’accélération de l’innovation, l’intégration de l’intelligence artificielle comme levier de compétitivité et la mobilisation des Marocains du Monde.

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De ce fait, l’architecture des 20 commissions permanentes, adoptée par le Conseil d’administration aux côtés de plusieurs autres nominations, a été conçue pour concrétiser les chantiers et réformes au cœur du programme de la mandature.

Elle reflète une volonté de mobiliser de nouvelles énergies au service des entreprises, en associant des profils expérimentés à une nouvelle génération de dirigeants. Les Présidentes et Présidents des commissions ont ainsi été choisis avec soin, sur la base de leur engagement, de leurs compétences et de leur capacité à porter la voix de toutes les composantes du secteur privé.

Composition du Bureau de la CGEM :

• Mehdi TAZI, Président

• Mohamed BACHIRI, Vice-Président Général

• Youssef ALAOUI, Vice-Président

• Mme Naziha BELKEZIZ, Vice-Présidente

• Hicham EL HABTI, Vice-Président

• Majid IRAQUI, Vice-Président

• Mme Ghita LAHLOU, Vice-Présidente

• Mme Naoual ZINE, Vice-Présidente • Mme Jinane LAGHRARI, Trésorière

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La liste des présidents des 20 commissions permanentes :

Commission Attractivité et Climat des Affaires – Reda LAHMINI

Commission Développement des Compétences et Employabilité : Mme Jinane LAGHRARI

Commission Réforme législative et Veille juridique : Hatim BOUKHRIS

Commission Dialogue social : Hicham ZOUANAT

Commission Accès aux Financements : Khalid CHAMI

Commission Développement durable et Economie circulaire : Mme Naoual ZINE

Commission Montée en Gamme et Zones industrielles: Abed CHAGAR

Commission Économie verte: Réda HAMEDOUN

Commission Développement du Commerce Extérieur : Ali EL HARTI

Commission RSE et Gouvernance responsable : Mme Kenza SLAOUI

Commission Compétitivité logistique : Ezzoubeir ERRHAIMINI

Commission Accélération des Start-ups: Hamza RKHA CHAHAM

Commission I.A. et Transformation économique: Mohammed BENOUDA

Commission Morocco Innovation Lab: Mme Meriem ZAIRI

Commission Croissance des TPME et Entrepreneuriat : Adil RAIS

Commission Afrique : Mohamed BACHIRI

Commission Europe et Méditerranée : Mme Abir LEMSEFFER

Commission Amériques: Yassir GHORBAL

Commission Moyen-Orient: Majid IRAQUI

Commission Asie et Océanie: Mohamed EL BAROUDI

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Par ailleurs, le Conseil d’administration a approuvé la nomination, en qualité d’Administrateurs représentant les jeunes entreprises innovantes, d’Oussama NOUR, Directeur Général d’ATAREC, et d’Amir BENMAHJOUB, Directeur Général de HARMATTAN AI Morocco, avant de voter les nominations de Karim AMOR, Président de MeM by CGEM, 13e Région de la CGEM dédiée aux Marocains Entrepreneurs du Monde, et de Karim MOUTTAKI en qualité de Médiateur.

Il a également approuvé la nomination, en qualité d’Administratrices représentant les femmes cheffes d’entreprise, des Présidentes de l’AFEM et du Club des Femmes Administrateurs d’Entreprises au Maroc.

Le Conseil a ensuite nommé les membres désignés du Conseil d’Administration, dans le respect de la parité, tels que cités ci-après : Mme Soukaina AKHANNOUCH, Mourad ALEM, Mehdi ALJ, Mme Sanaa BAKKAL, Mme Naziha BELKEZIZ, Moncef BELKHAYAT, Mme Sandra BOUMAH, Jamal CHAQROUN, Hicham CHEBIHI, Moulay Abdelaziz ELALAMY, Mme Wassima EL MOUTAOUAKIL, Hicham EL HABTI, Said EL HADI, Ismail FASSI FIHRI, Anas GUENNOUN, Mme Badra HAMDAOUA, Youssef IRAQUI HOUSSEINI, Mme Ghita LAHLOU, Mme Miryam LAHLOU FILALI, Mme Ouafae, MRIOUAH, Amine MYEL et Mme Rita Maria ZNIBER.