PME marocaines: le défi de la croissance reste entier

Pourquoi tant de petites et moyennes entreprises (PME) restent-elles petites ? Malgré des performances supérieures à la moyenne régionale en matière de création d’emplois et de croissance du chiffre d’affaires, les entreprises marocaines peinent encore à changer d’échelle. Une récente étude de Bank Al-Maghrib met en évidence plusieurs freins structurels qui limitent la capacité des PME à franchir un cap durable, notamment l’accès au financement, la gouvernance, l’innovation et l’intégration dans des chaînes de valeur à plus forte valeur ajoutée. Analyse.

Le Maroc aime célébrer ses champions économiques. Les grands groupes nationaux rayonnent aujourd’hui sur le continent africain, les investissements industriels se multiplient et les indicateurs macroéconomiques affichent une certaine résilience malgré un environnement international marqué par les crises successives. Pourtant, derrière cette vitrine, une réalité plus discrète continue de poser question : celle des petites et moyennes entreprises qui peinent à franchir un cap décisif dans leur développement.

Les PME constituent pourtant l’épine dorsale de l’économie marocaine. Elles représentent plus de 95 % du tissu entrepreneurial national et assurent une part significative de la création d’emplois. Elles sont présentes dans tous les secteurs, du commerce aux services, en passant par l’industrie, l’agriculture ou les nouvelles technologies. Pourtant, une grande partie d’entre elles demeure enfermée dans un cycle de croissance limitée. Beaucoup naissent, survivent parfois pendant plusieurs années, mais rares sont celles qui réussissent à se transformer en entreprises intermédiaires capables d’investir massivement, d’innover et de conquérir de nouveaux marchés. Cette difficulté à changer d’échelle constitue aujourd’hui l’un des principaux défis de l’économie marocaine. Une récente étude de Bank Al-Maghrib met en lumière un paradoxe révélateur. Les entreprises marocaines affichent des performances supérieures à la moyenne régionale en matière de croissance du chiffre d’affaires et de création d’emplois.

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Pourtant, cette dynamique reste insuffisante pour permettre l’émergence d’un nombre important d’entreprises de taille intermédiaire, véritable chaînon manquant entre les PME et les grands groupes.Derrière ce constat se cachent des obstacles structurels profonds. L’accès au financement demeure inégal, les capacités d’innovation restent limitées, la gouvernance souffre encore d’un déficit de professionnalisation et l’intégration dans des chaînes de valeur à forte valeur ajoutée progresse lentement.

Plus encore, de nombreuses PME continuent d’évoluer dans un environnement où les contraintes administratives, fiscales et réglementaires absorbent une partie importante des ressources qui devraient être consacrées à la croissance. L’étude souligne ainsi que 67% des entreprises analysées restent de petite taille, avec entre 5 et 19 salariés. Dans un contexte où le Royaume ambitionne de renforcer sa souveraineté industrielle, de développer son économie numérique et de consolider son positionnement comme plateforme économique régionale, la question du changement d’échelle des PME devient stratégique. Car derrière chaque entreprise qui grandit se trouvent des emplois qualifiés, des exportations supplémentaires, davantage d’innovation et une capacité accrue à créer de la richesse nationale. L’enjeu dépasse donc largement la simple survie des entreprises : il concerne directement la transformation du modèle économique marocain.

Une croissance qui reste insuffisante pour changer de dimension

L’étude de Bank Al-Maghrib révèle que les PME marocaines ne souffrent pas nécessairement d’un manque d’activité. Beaucoup enregistrent une progression régulière de leur chiffre d’affaires et participent activement à la création d’emplois. Toutefois, cette croissance demeure souvent trop faible ou trop irrégulière pour permettre des investissements structurants. Le passage d’une petite entreprise à une entreprise de taille intermédiaire nécessite des ressources financières importantes, des capacités de gestion renforcées et une vision stratégique de long terme. Or, de nombreuses PME restent concentrées sur les impératifs du quotidien. Elles privilégient la gestion des flux de trésorerie, la préservation des marges et la survie face aux fluctuations du marché plutôt que la mise en œuvre de projets de transformation ambitieux.

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Cette situation crée un phénomène de stagnation. L’entreprise continue d’exister, parfois même de prospérer, mais elle ne franchit jamais le seuil critique qui lui permettrait de changer durablement de catégorie. « Les conclusions de Bank Al-Maghrib sont justes, mais elles ne racontent qu’une partie de l’histoire. Le principal frein à la croissance des PME marocaines n’est pas seulement l’accès au financement ou la gouvernance : c’est aussi la structure même de notre économie. Trop d’entreprises évoluent dans des marchés fragmentés, avec une faible digitalisation, une informalité encore importante et un accès limité aux grands donneurs d’ordre. Dans ces conditions, il est difficile de réaliser les gains d’échelle nécessaires pour changer de catégorie. Le financement reste un sujet, mais il faut distinguer le manque de crédit du manque de projets bancables. Une PME qui dispose d’une comptabilité fiable, d’une gouvernance claire et d’une visibilité sur ses revenus trouve aujourd’hui plus facilement des solutions qu’il y a dix ans », nous confie Ismael Belkhayat, CEO de Chari.

Et de poursuivre : « la vraie question est donc : comment créer davantage d’entreprises capables d’innover, d’exporter et de s’intégrer dans des chaînes de valeur à forte valeur ajoutée ? Cela passe par la digitalisation, la formalisation de l’économie, l’accès aux marchés et le développement du capital humain autant que par le financement. Le défi du Maroc n’est plus seulement de créer des PME, mais de faire émerger des ETI capables de devenir les champions économiques de demain ».

Le financement, un obstacle toujours central

Malgré les différents programmes publics mis en place ces dernières années, l’accès au financement reste l’un des principaux freins à la croissance des PME marocaines. Les établissements bancaires continuent de privilégier les entreprises présentant des garanties solides, un historique financier stable et une gouvernance structurée. Or, nombre de PME ne répondent pas pleinement à ces critères. Cette situation crée un cercle vicieux : les entreprises ont besoin de financement pour grandir, mais elles doivent déjà avoir atteint une certaine taille pour accéder plus facilement à ce financement.

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Les mécanismes de capital-investissement demeurent également insuffisamment développés par rapport aux besoins du marché. Pourtant, dans de nombreuses économies émergentes, les fonds d’investissement jouent un rôle déterminant dans l’accompagnement des entreprises à fort potentiel. Cette difficulté d’accès aux ressources financières limite les investissements productifs, ralentit la modernisation des outils de production et freine les ambitions d’expansion nationale ou internationale.

Une gouvernance encore largement perfectible

Au-delà des questions financières, l’étude souligne l’importance de la gouvernance dans la trajectoire des entreprises. Une grande partie des PME marocaines conserve un mode de gestion fortement centralisé autour du dirigeant-fondateur. Si ce modèle peut être efficace dans les premières phases de développement, il atteint rapidement ses limites lorsque l’entreprise grandit.

Le manque de délégation, l’absence de procédures formalisées et la faible professionnalisation des fonctions stratégiques compliquent la prise de décisions et limitent les capacités d’adaptation. Dans certains cas, la confusion entre patrimoine personnel et patrimoine de l’entreprise constitue également un facteur de fragilité. « Le fait que de nombreuses petites entreprises restent de taille modeste malgré d’excellentes performances s’explique par un phénomène économique et managérial bien connu : la performance n’entraîne pas automatiquement la croissance. Pour beaucoup de dirigeants, stagner en taille tout en restant rentable est un choix délibéré ou le résultat de barrières structurelles complexes.

Les principales raisons qui expliquent ce plafonnement sont liées, entre autres, au fait que ce soit le choix stratégique du dirigeant, qui continue de vivre sous l’effet connu comme le « syndrome de l’artisan ». Explique l’économiste Driss Aissaoui. Et de préciser ; « Ce statut est adossé à la fameuse Volonté d’indépendance. De nombreux entrepreneurs refusent d’ouvrir leur capital à des investisseurs externes par peur de perdre le contrôle de leur entreprise.

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Sur un autre registre la recherche d’équilibre impose au dirigeant de vouloir atteindre une « bonne taille », qui permet de maximiser la rentabilité sans s’exposer aux risques et au stress liés à une structure plus lourde. Il y a aussi le fait que la priorité à la qualité, signifie que les dirigeants craignent souvent que l’expansion ne dilue la qualité de leur produit, de leur service ou de la culture de l’entreprise. L’étude menée par Bank Al Maghrib insiste sur la question de la nature du pouvoir chez les PME. Dans ce sens la centralisation du pouvoir, signifie que dans une petite structure, le fondateur gère souvent tout.

Grandir exige de déléguer et de structurer un management intermédiaire, une transition que beaucoup de patrons ne savent ou ne veulent pas négocier. Une autre problématique se pose pour les PME, celle du plafond de compétences. A ce niveau manager cinq ou dix personnes nécessite des compétences techniques propres ; en manager 50 requiert des compétences purement stratégiques et techniques en RH qui font parfois défaut. »,.

La croissance exige pourtant des compétences nouvelles : gestion des ressources humaines, stratégie commerciale, pilotage financier, innovation, transformation numérique ou encore développement international. Sans cette évolution managériale, l’entreprise risque de rester prisonnière de son modèle initial.

L’innovation : le maillon faible de la montée en gamme

La compétitivité ne se résume plus aux coûts de production. Dans une économie mondialisée, elle repose de plus en plus sur la capacité à innover, à créer de nouveaux produits et à générer davantage de valeur ajoutée. Or, de nombreuses PME marocaines investissent encore peu dans la recherche et développement. Les ressources financières limitées, le manque de compétences spécialisées et la difficulté d’accès aux technologies avancées expliquent en partie cette situation.

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Cette faiblesse réduit leur capacité à se différencier sur les marchés nationaux et internationaux. Elle limite également leur intégration dans les filières industrielles les plus dynamiques, notamment celles liées à l’automobile, à l’aéronautique, aux énergies renouvelables ou aux technologies numériques. Pourtant, les exemples internationaux montrent que ce sont souvent les entreprises les plus innovantes qui deviennent les futurs leaders économiques.

L’enjeu stratégique de l’intégration aux chaînes de valeur

Le Maroc a réussi à attirer d’importants investissements industriels au cours des deux dernières décennies. L’automobile, l’aéronautique ou encore les énergies renouvelables témoignent de cette transformation. Cependant, une partie importante des PME nationales reste insuffisamment intégrée à ces écosystèmes. Beaucoup occupent encore des positions périphériques, avec une faible valeur ajoutée et des marges limitées.

Le véritable défi consiste désormais à favoriser leur montée en gamme afin qu’elles puissent devenir des fournisseurs stratégiques, capables d’apporter des solutions technologiques, des services spécialisés ou des composants à forte valeur ajoutée. Cette intégration permettrait non seulement d’accroître leur compétitivité mais également de renforcer la souveraineté industrielle du Royaume en développant davantage de capacités locales.

Faire émerger les ETI, le prochain chantier économique

L’une des principales conclusions qui se dégage de l’étude est la nécessité de développer un véritable tissu d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ces structures jouent un rôle essentiel dans les économies les plus performantes. Elles créent des emplois qualifiés, investissent dans l’innovation, exportent davantage et contribuent fortement à la croissance. Le Maroc dispose aujourd’hui de nombreuses PME prometteuses, mais trop peu réussissent à rejoindre cette catégorie stratégique. L’enjeu n’est donc plus uniquement de favoriser la création d’entreprises, mais de permettre à celles qui existent déjà de grandir durablement.

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Cela suppose une approche globale associant financement, formation, innovation, digitalisation, simplification administrative et accompagnement stratégique. Il s’agit moins de multiplier les dispositifs que de construire un véritable parcours de croissance pour les entreprises.