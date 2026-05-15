Autoroutes: l’État signe un contrat de concession avec ADM

Une cérémonie de signature d’un nouveau contrat de concession entre l’État et la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a eu lieu jeudi à Rabat, sous la présidence du ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, en présence du directeur général de l’ADM, Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi, ainsi que de plusieurs acteurs et partenaires concernés.

Ce contrat de concession s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues par l’article 19 du Protocole d’accord entre l’État et l’ADM au titre de la période 2025-2032, signé le 21 mars 2025.

Il traduit la volonté de l’État de renforcer le cadre contractuel régissant la gestion du réseau autoroutier national et d’accompagner les transformations majeures que connaît cette composante stratégique, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant le développement des infrastructures nationales et le soutien de la dynamique de développement du Royaume.

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A cette occasion, M. Baraka a rappelé que l’ADM a réalisé, depuis sa création en 1989, un réseau autoroutier s’étendant sur environ 1.800 kilomètres, considéré comme le deuxième plus vaste à l’échelle continentale, reliant les principaux pôles économiques et urbains du Royaume et contribuant de manière effective au renforcement du développement régional et à la facilitation de la mobilité des personnes et des marchandises.

Dans ce cadre, M. Baraka a mis en avant l’importance de ce nouveau contrat, qui annule et remplace la convention de concession globale conclue entre l’État et l’ADM le 13 novembre 2019, soulignant qu’il s’inscrit dans la continuité des dispositions actuellement en vigueur, tout en introduisant un ensemble de nouveautés substantielles de nature à renforcer la pérennité financière de la Société et à élargir son périmètre de concession. Ce dernier sera étendu pour intégrer de nouvelles sections autoroutières, l’autoroute Tit Mellil-Berrechid, l’autoroute Continentale Rabat-Casablanca, ainsi que la gestion de l’exploitation de l’autoroute Guercif-Nador, a-t-il fait savoir.

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Cette signature s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre des préparatifs du Royaume pour accueillir la Coupe du Monde de Football 2030, a-t-il relevé, notant que le réseau autoroutier national est appelé à jouer un rôle central dans la garantie d’une mobilité efficace entre les villes hôtes, conformément aux standards internationaux retenus par la FIFA, lesquels exigent la mise à disposition de réseaux de transport modernes, rapides et sécurisés.