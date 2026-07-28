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Attijariwafa bank réalise un RNPG de 5,9 MMDH au S1-2026

by Challenge avec MAP
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Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank.

Le résultat net part du groupe (RNPG) du groupe Attijariwafa bank a atteint 5,9 milliards de dirhams (MMDH) au terme des six premiers mois de 2026, en progression de 1,1% par rapport à la même période un an auparavant.

Le résultat net s’est élevé, quant à lui, à 7,1 MMDH (+2,3%), précise un communiqué du groupe, dont le Conseil d’administration s’est réuni lundi sous la présidence de Mohamed El Kettani pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 30 juin 2026.

S’agissant du produit net bancaire (PNB) consolidé, il a augmenté de 4% à 18,4 MMDH (+3,5% à cours de changes constants). Cette progression a été induite par la dynamique commerciale favorable, en termes de collecte de l’épargne et de financement de l’économie au Maroc et dans le reste des pays de présence.

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Ainsi, Attijariwafa bank a poursuivi son engagement en faveur du financement de l’investissement productif à travers la progression des crédits à l’équipement à 142 MMDH (+36%) et des crédits aux entreprises (+14% à 227 MMDH).

Le groupe fait également état d’une production de 5,5 MMDH de crédits aux ménages sur les six premiers mois de 2026, contribuant activement au financement de la consommation et à l’accession au logement des classes moyennes.

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Pour ce qui est des crédits à l’économie au Maroc, ils ont affiché une hausse de 9%, représentant une production nette de 28 MMDH. Attijariwafa bank maintient ainsi sa position de leader. Dans les pays de présence, le groupe a poursuivi la dynamique de financement, avec une croissance des crédits à l’économie à cours de change constants de 6,4% sur la période.

Quant aux dépôts de la banque au Maroc, ils ont réalisé une croissance de 12% par rapport à juin 2025, portant l’encours à 382 MMDH.

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