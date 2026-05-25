Simple: Attijariwafa bank lance la première néobanque marocaine

Dix ans après L’bankalik, Attijariwafa bank lance Simple, présentée comme la première néobanque marocaine. Plus qu’une application bancaire, le groupe mise sur une “Super App” capable d’intégrer paiements, lifestyle, voyage, épargne et services communautaires dans une seule expérience mobile. Une nouvelle étape dans la bataille des usages digitaux et de la transformation bancaire au Maroc. Par Wafaa Mellouk.

À travers le lancement de Simple, Attijariwafa bank veut clairement changer de dimension dans le digital bancaire. Présentée lundi 25 mai à Casablanca comme la première néobanque du Royaume, cette nouvelle plateforme dépasse le simple cadre d’une application mobile classique pour se positionner comme une véritable “Super App” du quotidien.

Lors de la conférence de lancement, Ghyzlaine Alami Marrouni a insisté sur la portée stratégique de cette initiative pour le groupe bancaire.

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« La banque, c’est Simple. Ce n’est pas qu’une signature, c’est un engagement », a déclaré la responsable, estimant que les attentes des clients ont profondément évolué ces dernières années. « Simple n’est pas une application bancaire de plus : c’est une réponse directe à ce que les clients attendent aujourd’hui de leur banque : rapidité, fluidité et une expérience vraiment intégrée dans leur quotidien », a-t-elle ajouté.

De L’bankalik à Simple, dix ans d’apprentissage digital

Pour comprendre la logique derrière Simple, la dirigeante est revenue sur le lancement de L’bankalik il y a dix ans. À l’époque, beaucoup voyaient surtout une application bancaire destinée aux jeunes. Pourtant, selon elle, le groupe expérimentait déjà « une autre manière de faire la banque ».

« C’était déjà une vraie rupture sur le marché », a expliqué Ghyzlaine Alami Marrouni, rappelant que L’bankalik proposait dès le départ une banque 100 % mobile, gratuite pour les moins de 35 ans et accessible via selfie.

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La banque affirme aujourd’hui avoir construit avec L’bankalik une véritable communauté digitale forte d’environ un million de clients. Le modèle aurait également atteint la rentabilité, porté notamment par l’accélération des usages numériques après la crise du Covid.

Selon la responsable, deux transformations technologiques ont joué un rôle clé dans cette évolution : la biométrie et la signature électronique. « Ces innovations ont marqué un tournant dans l’onboarding à distance », a-t-elle souligné, en parallèle du développement massif du e-commerce et des services de livraison à domicile au Maroc.

Le groupe revendique près de 250.000 nouveaux clients recrutés en 2025, soit « quasiment un client sur deux », selon les chiffres avancés lors de la présentation.

Une banque pensée autour des usages du quotidien

Avec Simple, la banque affirme vouloir partir non plus du produit bancaire, mais des usages réels des consommateurs. « Les standards d’expérience ne sont plus définis par le secteur bancaire, mais par les grandes plateformes numériques du quotidien », explique le groupe dans son communiqué.

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Concrètement, la plateforme intègre plusieurs univers au sein d’une seule application : paiement instantané, cartes virtuelles sécurisées, cashback, réductions partenaires, réservation de voyages, gestion de budget, épargne automatisée, DAT digitalisés, investissement en bourse et OPCVM.

L’application propose également un compte bancaire éducatif destiné aux adolescents de 12 à 17 ans, permettant aux parents de superviser les dépenses tout en initiant les jeunes à la gestion financière.

La banque veut aussi simplifier radicalement le parcours client. Contrairement aux modèles classiques, la carte bancaire peut être récupérée avant même la finalisation du compte, dans les malls, grandes surfaces, agences, chez Wafacash ou via livraison à domicile. L’ouverture définitive se fait ensuite directement sur l’application grâce à la reconnaissance faciale, au KYC biométrique et à la signature électronique. « Aucun papier. Aucune file d’attente », revendique le groupe.

Un modèle hybride entre digital et réseau physique

Malgré son positionnement de néobanque, Simple reste fortement appuyée sur l’infrastructure physique du groupe. Le dispositif s’appuie sur plus de 7.000 points de contact à travers le Royaume, via les agences Attijariwafa bank, les réseaux Wafacash et les guichets automatiques.

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Le modèle économique repose, quant à lui, sur une logique freemium. L’accès de base reste gratuit, tandis que plusieurs niveaux de services — GO, PLUS, PRIME et META — permettent aux clients d’adapter leur offre selon leurs besoins.

Au-delà du lancement commercial, l’arrivée de Simple illustre surtout l’évolution rapide du paysage bancaire marocain. Les banques traditionnelles ne se contentent plus de digitaliser leurs services : elles cherchent désormais à devenir des plateformes de services du quotidien capables de rivaliser avec les standards imposés par les grandes applications internationales.

Dans un marché où les usages mobiles, le paiement digital et le e-commerce progressent rapidement, la bataille des néobanques et des services financiers digitaux semble désormais pleinement lancée au Maroc.