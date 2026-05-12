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Attijariwafa bank lance la première « Carte Virtuelle » au Maroc

by Challenge CP
written by Challenge CP

Dans le cadre de sa stratégie de transformation digitale et d’innovation continue, Attijariwafa bank annonce le lancement de la Carte Virtuelle, une solution entièrement dématérialisée dédiée aux paiements en ligne.

Première au Maroc par son parcours entièrement digitalisé, la flexibilité qu’elle offre, notamment en termes de visuels et de durée de validité, ainsi que l’intégration de cartes éphémères à usage unique, cette nouvelle offre illustre le rôle moteur d’Attijariwafa bank dans la digitalisation des paiements et l’accompagnement de ses clients vers des usages bancaires innovants, simples, flexibles et sécurisés.

Accessible exclusivement via l’application Attijari mobile, la Carte Virtuelle permet aux clients de générer instantanément une carte de paiement et de l’utiliser immédiatement après souscription, sans délai de fabrication ni d’envoi. Elle constitue ainsi une alternative moderne à la carte physique, répondant aux exigences croissantes en matière de rapidité et de sécurité pour les transactions e-commerce, au Maroc comme à l’international.

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Pensée pour les particuliers et les professionnels, cette offre se distingue par un parcours de souscription 100% digital. Dès la première demande, le client valide son adhésion via une contractualisation électronique, lui permettant d’accéder instantanément à ce service et de démarrer ses paiements en ligne.

Afin de répondre aux différents usages, la Carte Virtuelle propose deux modes d’utilisation complémentaires :

Une carte éphémère à usage unique, générée pour une seule transaction et automatiquement désactivée après utilisation, pour sécuriser les achats ponctuels en ligne ;

Une carte multi-usage, dédiée aux paiements récurrents, notamment pour les abonnements en ligne, avec une durée de validité personnalisable.

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L’ensemble du dispositif repose sur des standards élevés de sécurité, incluant des mécanismes d’authentification renforcée, notamment via des codes à usage unique (OTP), assurant ainsi une protection optimale des transactions et des données des clients.

Avec le lancement de cette nouvelle solution, Attijariwafa bank réaffirme son positionnement d’acteur de référence de l’innovation bancaire et son engagement à proposer des services à forte valeur ajoutée, en phase avec les attentes d’une clientèle de plus en plus connectée.

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