Rabat: le SIEL établit un record d’affluence

Comme annoncé, le 31e Salon international de l’édition et du livre (SIEL) a battu tous les records d’affluence et de participation. Ainsi, plus d’un demi-million de personnes ont investi les travées et les stands de la plus importante manifestation culturelle dans le Royaume, tenue du 30 avril au 10 mai à Rabat.

Le succès de cette édition érige le SIEL en tant qu’événement culturel international majeur et consolide la place de Rabat comme Capitale mondiale du livre 2026, se félicite le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Organisée par le ministère en collaboration avec la région Rabat-Salé-Kénitra, elle a mis en évidence la capacité du SIEL à « renforcer son attractivité internationale et à présenter une offre documentaire et culturelle répondant aux attentes du public, qui a été au rendez-vous lors de cet événement culturel d’envergure », souligne la même source.

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Le choix de la France comme invité d’honneur marque un nouveau chapitre dans les relations séculaires et multidimensionnelles entre le Maroc et l’Hexagone, en particulier les liens culturels qui puisent leur richesse et leur profondeur dans les dénominateurs communs des cultures des deux pays, précise-t-on.

Cette édition a réuni 891 exposants, directs et indirects, représentant plus de 60 pays, avec un fonds documentaire dépassant les 135.000 titres et un total d’exemplaires avoisinant les 3 millions.

Au niveau de la programmation culturelle, Ibn Batouta a été choisi comme figure centrale de cette édition, eu égard à l’impact de cette personnalité marocaine, à travers son célèbre voyage sur la culture mondiale.

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Les espaces dédiés aux activités culturelles ont abrité plus de 300 séquences, offrant un panorama exhaustif des différentes questions intellectuelles et créatives, avec un focus sur les nouvelles parutions venues enrichir le fonds bibliographique marocain dans les différents champs du savoir.

Les visiteurs ont suivi les programmes culturels proposés par les pavillons des institutions et instances publiques ainsi que des maisons d’édition participantes, avec plus de 2.300 activités, entre séminaires, rencontres professionnelles, signatures, lectures créatives et ateliers de formation.

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S’agissant de l’offre éducative destinée aux enfants et aux jeunes, cette édition a aménagé deux espaces : un dédié à la découverte du voyage d’Ibn Battuta et à la thématique du voyage dans les différentes cultures, alors que le second a été consacré au chef-d’œuvre littéraire « Le Petit Prince ». Ces deux espaces ont été le théâtre d’ateliers de lecture et de création visant à tisser un lien précoce entre les enfants et le monde du livre.