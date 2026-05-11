Attijari Payment transforme le smartphone en TPE

Attijari Payment annonce le lancement de la solution de paiement Soft POS “SAHL PAY By Attijari Payment”, une innovation permettant aux commerçants d’accepter des paiements directement via un smartphone ou une tablette, sans terminal de paiement électronique (TPE) traditionnel.

Cette solution repose sur la technologie NFC (Near Field Communication) et transforme les appareils Android compatibles en terminaux d’acceptation sécurisés. Elle permet aux commerçants de proposer une expérience de paiement fluide, sans contact et accessible, sans déploiement d’infrastructure matérielle additionnelle.

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SAHL PAY By Attijari Payment permet aux porteurs de cartes bancaires de régler leurs achats en approchant simplement leur moyen de paiement de l’appareil du commerçant équipé de l’application sécurisée, garantissant ainsi rapidité, simplicité et sécurité des transactions.

Fahd Bettache, Directeur Générale d’Attijari Payment, explique: « Le lancement de SAHL PAY By Attijari Payment s’inscrit dans notre ambition d’accélérer la transformation digitale des paiements au Maroc. Cette solution permet de démocratiser l’acceptation des paiements électroniques auprès d’un large éventail de commerçants, en leur offrant un outil simple, sécurisé et immédiatement opérationnel. Elle constitue également un levier important d’inclusion financière et de modernisation des usages de paiement. »

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À travers cette innovation, Attijari Payment confirme son positionnement en tant qu’acteur de référence de la digitalisation des paiements, engagé dans le développement de solutions accessibles, sécurisées et adaptées aux nouveaux usages des consommateurs et des commerçants.