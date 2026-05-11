Le gouvernement dresse son bilan social

A quelques mois des législatives du 23 septembre 2026, le gouvernement a choisi d’engager, très tôt, un débat public sur ses réalisations. Il est de coutume que la majorité attende la campagne électorale pour défendre son bilan. Le cabinet Aziz Akhannouch a dérogé à la règle cette fois-ci. Bonne ou mauvaise chose, ce sont les électeurs qui auront le dernier mot. Le volet social a occupé une place centrale dans la communication de l’Exécutif.

En effet, le gouvernement considère avoir mis en œuvre un ensemble de réformes structurelles et de programmes sociaux en vue d’étendre la protection sociale et à renforcer l’accès équitable aux services de base, conformément aux hautes orientations royales visant à jeter les bases de l’État social. En voici quelques illustrations :

Tout commence par la Santé

Le budget consacré à la santé, un secteur au cœur de toutes les revendications, a augmenté de manière exponentielle, passant de 19,7 milliards de dirhams (MMDH) en 2021 à 42,4 MMDH en 2026, soit une progression de 115% au cours du présent mandat, selon un document sur le bilan gouvernemental.

Trois nouveaux Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) ont été réalisés au cours du mandat actuel à Tanger, Agadir et Rabat, parallèlement au lancement des travaux de construction de cinq nouveaux CHU pour un montant global avoisinant 17,2 MMDH à Laâyoune, Rabat, Guelmim, Berrechid et Béni Mellal ainsi qu’à la rénovation de cinq hôpitaux universitaires à Fès, Casablanca, Rabat, Marrakech et Oujda, pour un budget de 1,7 MMDH.

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De plus, 29 projets hospitaliers ont été réalisés aux niveaux régional et provincial sur la période 2022-2025, permettant d’accroître la capacité litière nationale de 3.168 lits. Parallèlement, 20 établissements hospitaliers supplémentaires sont en cours de réalisation, avec une mise en service prévue en 2026, en plus de 15 nouveaux projets hospitaliers programmés durant la même année.

Pour ce qui est de la généralisation de l’assurance maladie obligatoire, près de 11 millions bénéficiaires éligibles ont été enregistrés dans le cadre du programme AMO Tadamon, tandis que le nombre de bénéficiaires du régime AMO Achamil s’élève à plus de 418.000.

L’enseignement n’est pas en reste

Quant au budget alloué au secteur de l’éducation, il a connu une évolution durant la période mentionnée, passant de 58,9 MMDH en 2021 à un total de 99,1 MMDH en 2026, soit une augmentation de 68%. Ainsi, un total de 788 établissements scolaires ont été créés, dont 472 en milieu rural, 109 écoles communautaires et 120 internats.

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Concernant l’élargissement de l’offre universitaire, il a été procédé à l’ouverture de 15 établissements universitaires publics, dont 5 ont été nouvellement créés durant cette période, comprenant trois Facultés de Médecine et de Pharmacie à Béni Mellal, Errachidia et Guelmim, ainsi que deux Écoles nationales d’intelligence artificielle et du numérique à Berkane et Taroudant.

Aide sociale directe

Plus de 3,9 millions de ménages ont bénéficié de cette aide, soit plus de 12 millions de personnes. Les montants de cette aide sociale sont compris entre 500 et 1.350 dirhams. Depuis le lancement de l’aide sociale directe en décembre 2023, le montant total des aides versées au profit des bénéficiaires avoisine 52 MMDH.