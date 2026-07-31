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Echanges extérieurs

Maroc: forte croissance des recettes Voyages et des IDE à fin juin

by Challenge
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Dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs du Royaume à fin juin, l’Office des Changes fait état de performances solides en termes de recettes Voyages et d’investissements directs étrangers (IDE), mais aussi des transferts de fonds des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Ainsi, les recettes Voyages ont atteint 64,89 milliards de dirhams (MMDH) au terme des six premiers mois de 2026, en amélioration de 15,9% comparativement à la même période de l’année passée.

Quant aux dépenses Voyages, elles ont augmenté de seulement 3,6% à 16,09 MMDH. Par conséquent, le solde de la balance Voyages ressort positif à 48,8 MMDH, en hausse de 20,6% par rapport à fin juin 2025.

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Concernant les investissements directs étrangers, leur flux net a bondi de 31,5% à 26,161 MMDH. De ce fait, les recettes des IDE au Maroc se sont accrues de 14,4% à 33,91 MMDH et les dépenses ont diminué de 20,5% à 7,75 MMDH, précise l’Office.

S’agissant du flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME), il s’est établi à 5,71 MMDH, poursuit la même source, relevant que les recettes (cessions de ces investissements) ont augmenté de 17,2% à 8,72 MMDH et les dépenses ont progressé de 50,9% à 14,43 MMDH.

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Par ailleurs, l’Office des changes fait état d’une augmentation des transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger de 9,9% à 61,48 MMDH, contre 55,954 MMDH à la même période de 2025.

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