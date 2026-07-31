Festival des Plages Maroc Telecom: une affluence record pour la Fête du Trône à M’diq

Plus de 670 000 festivaliers ont participé aux deux grandes soirées organisées à M’diq à l’occasion des célébrations de la glorieuse Fête du Trône, dans le cadre de la 22ᵉ édition du Festival des Plages Maroc Telecom. Une mobilisation exceptionnelle qui confirme le succès populaire de cet événement culturel majeur.

Le Festival a connu une affluence record lors des deux grandes soirées organisées à M’diq. Le mercredi 29 juillet, la soirée animée par la star de la chanson arabe Ragheb Alama, aux côtés d’Ihssane Ragragui, a rassemblé près de *320 000 festivaliers, venus vivre un moment de fête, de partage et de communion autour de la musique.

Le jeudi 30 juillet, la ferveur populaire s’est encore intensifiée avec près de 350 000 festivaliers réunis pour les prestations très attendues du groupe Fnaire et de Douzi, dans une ambiance festive et conviviale.

Ces deux soirées, marquées par une mobilisation exceptionnelle du public, illustrent le succès de cette 22ᵉ édition du Festival des Plages Maroc Telecom et confirment son statut de rendez-vous culturel incontournable de l’été au Maroc.

Le Festival des Plages Maroc Telecom se poursuit jusqu’au 21 août 2026 à travers M’diq, Tanger, Al Hoceima et Saïdia, avec une programmation artistique riche et variée.