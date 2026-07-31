Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Maroc: les réserves de change au-dessus des 53 milliards de dollars
BMW X5 2026 : le SUV munichois change de dimension
HCP: persistance des disparités régionales au Maroc
Mondial de l’Auto 2026: la Chine en force, l’électrique en embuscade
Donald Trump: «Les États-Unis sont clairs : nous reconnaissons la souveraineté du Maroc sur le sahara »
Infantino renonce aux investissements privés à la FIFA
L’eau, priorité stratégique du XXIème siècle
Agriculture: le pari de la souveraineté alimentaire
Exportations marocaines: l’automobile franchit un nouveau cap
CGEM: Mehdi Tazi renforce l’ancrage des entreprises marocaines en Afrique de l’Ouest
Home MagazineCultureFestival des Plages Maroc Telecom: une affluence record pour la Fête du Trône à M’diq
CultureMusique

Festival des Plages Maroc Telecom: une affluence record pour la Fête du Trône à M’diq

by Challenge
written by Challenge

Plus de 670 000 festivaliers ont participé aux deux grandes soirées organisées à M’diq à l’occasion des célébrations de la glorieuse Fête du Trône, dans le cadre de la 22ᵉ édition du Festival des Plages Maroc Telecom. Une mobilisation exceptionnelle qui confirme le succès populaire de cet événement culturel majeur.

Le Festival a connu une affluence record lors des deux grandes soirées organisées à M’diq. Le mercredi 29 juillet, la soirée animée par la star de la chanson arabe Ragheb Alama, aux côtés d’Ihssane Ragragui, a rassemblé près de *320 000 festivaliers, venus vivre un moment de fête, de partage et de communion autour de la musique.

Le jeudi 30 juillet, la ferveur populaire s’est encore intensifiée avec près de 350 000 festivaliers réunis pour les prestations très attendues du groupe Fnaire et de Douzi, dans une ambiance festive et conviviale.

Ces deux soirées, marquées par une mobilisation exceptionnelle du public, illustrent le succès de cette 22ᵉ édition du Festival des Plages Maroc Telecom et confirment son statut de rendez-vous culturel incontournable de l’été au Maroc.

Le Festival des Plages Maroc Telecom se poursuit jusqu’au 21 août 2026 à travers M’diq, Tanger, Al Hoceima et Saïdia, avec une programmation artistique riche et variée.

Vous aimerez aussi

Vente aux enchères: le CMOOA met à l’honneur des figures majeures de l’art...

Attijariwafa bank: le Club Afrique Développement organise l’édition 2026 de JamSalam

M. Akhannouch représente SM le Roi à la cérémonie d’hommage national à Edgar...

Rabat: le SIEL établit un record d’affluence

L’Université Mohammed V donne un nouveau souffle à la recherche en psychologie

Le maestro Abdelwahab Doukkali nous quitte