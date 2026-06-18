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Vente aux enchères: le CMOOA met à l’honneur des figures majeures de l’art marocain

by Challenge
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La CMOOA (Comptoir marocain des oeuvres et objets d’art) organise, le jeudi 25 juin 2026 à 18h à Casablanca, une vente aux enchères, mettant à l’honneur plusieurs figures majeures de l’histoire de l’art marocain, à travers un ensemble d’œuvres rares qui seront exposées au public du 13 au 24 juin 2026.

Dans un contexte particulièrement favorable à la reconnaissance internationale de la création marocaine, cette sélection, composée de 59 lots, s’inscrit dans le prolongement du regain d’intérêt porté aux pionniers de la modernité nationale.

Les récentes expositions institutionnelles consacrées aux artistes marocains ainsi que les résultats enregistrés sur le marché de l’art confirment l’importance historique de ces créateurs et leur place désormais affirmée dans le récit international de l’art du XXe siècle.

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Parmi les œuvres phares de cette vente figure un remarquable ensemble d’artistes ayant profondément marqué l’histoire de la modernité marocaine. Les collectionneurs pourront notamment découvrir une œuvre de Jilali Gharbaoui réalisée vers 1964, une composition d’Ahmed Cherkaoui datée de 1963, une œuvre rare d’André El Baz de 1962, ainsi qu’un important tableau de Mohammed Kacimi réalisé vers 1973-1974.

La vente comprend également une œuvre historique de Mohamed Melehi datant de 1970-1971, un remarquable triptyque de Mohamed Rabi vers 1978, une sélection d’œuvres de Chaïbia Talal, ainsi qu’une importante Mappemonde de Farid Belkahia réalisée en 2004.

Cette édition accorde également une place particulière à Hadj Abdelkrim El Ouazzani, figure singulière de la création marocaine dont plusieurs œuvres rares seront proposées à la vente. Longtemps demeuré en marge des récits dominants de la modernité marocaine malgré son parcours exceptionnel, l’artiste fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt renouvelé qui invite à une relecture attentive de son apport à l’histoire de l’art au Maroc.

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La vente se distingue également par la présence d’un remarquable ensemble d’œuvres orientalistes. Conservés depuis plusieurs décennies dans des collections privées, plusieurs de ces tableaux n’avaient plus été présentés sur le marché marocain depuis de nombreuses années. Parmi eux figurent notamment des œuvres d’Armand Point et de Jacques Majorelle, témoignant du regard porté par les artistes voyageurs sur le Maroc et de l’influence durable qu’exerça le Royaume sur plusieurs générations de créateurs.

À travers cette sélection, la CMOOA poursuit sa mission de valorisation du patrimoine artistique marocain tout en favorisant le dialogue entre les différentes périodes de son histoire. La vente réunit ainsi des œuvres majeures de la modernité marocaine, des créations emblématiques de la seconde moitié du XXe siècle et des témoignages précieux de la représentation du Maroc dans l’histoire de l’art occidental.  

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