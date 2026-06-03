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Culture

M. Akhannouch représente SM le Roi à la cérémonie d’hommage national à Edgar Morin

by Challenge avec MAP
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Capture d'écran

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mercredi à Paris, à la cérémonie d’hommage national au philosophe et écrivain français, Edgar Morin, disparu le 29 mai dernier.

Cette cérémonie, présidée par le président de la République française, Emmanuel Macron, s’est déroulée à l’Hôtel national des Invalides, en présence de la veuve du défunt, la sociologue marocaine, Sabah Abouessalam, des membres de la famille et proches de feu Edgar Morin, ainsi que de l’ambassadeure de SM le Roi à Paris, Samira Sitail.

Ont également assisté à cette cérémonie, le premier ministre français, Sébastien Lecornu, des membres du gouvernement et de hautes personnalités politiques françaises.

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À cette occasion, M. Akhannouch a remis à la veuve du défunt et à sa famille le message de condoléances et de compassion qui leur a été adressé par Sa Majesté le Roi.

Dans ce message, le Souverain souligne qu’“Edgar Morin nourrissait un attachement profond au Maroc où il noua des amitiés fidèles. Il aimait rappeler l’enracinement historique du Maroc en saluant une Civilisation qui avait su ressusciter le Nous dans un monde fragilisé par les tentations du repli et les illusions du déni de l’Autre”.

Sa Majesté le Roi rappelle que le défunt partageait généreusement sa pensée lors de rencontres organisées au Maroc et ailleurs au sein des institutions les plus prestigieuses, ajoutant que son autorité intellectuelle et sa personnalité chaleureuse y marquèrent des générations entières de penseurs et d’étudiants. «Tous ceux qui eurent l’honneur de le connaître lui vouent une estime et une affection particulières et ils ne sauraient l’oublier”, souligne SM le Roi.

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