Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Conseil de la Concurrence: les prix à la pompe conformes aux cotations internationales
Visas Schengen 2025: demandes massives, refus considérables, disparités régionales…
TVA sur les services digitaux étrangers: le risque d’un frein à l’innovation ?
Secteur non financier: le crédit bancaire progresse de 8,1% en avril
Pharma marocaine: la finance d’affaires veut accélérer la transformation du secteur
Maroc: l’automobile et l’aéronautique tirent les exportations
Facturation électronique: les entreprises face à la grande bascule
Nvidia défie Intel en lançant ses processeurs pour ordinateurs Windows
Coupe Lalla Meryem : un hole-in-one et un Range Rover Sport à la clé
Dépenses fiscales: une nouvelle approche s’impose
Home Challenge newsEnquêteFinanceSecteur non financier: le crédit bancaire progresse de 8,1% en avril
Finance

Secteur non financier: le crédit bancaire progresse de 8,1% en avril

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
Crédit: DR.

Le crédit bancaire au secteur non financier a affiché une croissance de 8,1% en avril 2026, après 6,3% un mois auparavant, ressort-il du récent bulletin des statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib (BAM).

L’évolution annuelle du crédit bancaire au secteur non financier reflète essentiellement l’accélération de la croissance des concours au secteur public à 28,9% après 18,2% en mars, recouvrant l’accroissement des prêts aux administrations locales et la décélération de la croissance des concours aux sociétés non financières publiques, explique BAM.

Pour leur part, les crédits au secteur privé ont progressé de 5,3% après 4,7%, traduisant les hausses aussi bien des prêts aux sociétés privées, passant de 5% à 6,4%, que des ménages, de 3,4% à 3,6%.

Lire aussi | Maroc: l’automobile et l’aéronautique tirent les exportations

Par objet économique, l’évolution annuelle du concours bancaire au secteur non financier reflète la progression de 26,1% après 20,6% des crédits à l’équipement, de 3,6% après 3,4% des prêts à l’immobilier, de 4,7% après 3,9% des crédits à la consommation et de 1,6% après une baisse de 0,3% des facilités de trésorerie.

S’agissant des créances en souffrance, leur progression annuelle s’est stabilisée à 2,6% par rapport à mars 2026, et leur ratio au crédit bancaire s’est établi à 8,3% contre 8,2% un mois auparavant.

Vous aimerez aussi

Transparence du marché des capitaux: CSPJ et AMMC scellent un partenariat

Damane Cash lance une marque dédiée au paiement électronique

Maroc: le gouvernement décroche le jackpot grâce à l’IS

Banques: les crédits et les dépôts s’envolent à fin mars

Maroc: les réserves de change avoisinent les 50 milliards de dollars

Maroc: un excédent budgétaire de 5,1 MMDH à fin mars