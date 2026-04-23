Maroc: un excédent budgétaire de 5,1 MMDH à fin mars

Le Trésor dégage un excédent budgétaire de 5,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2026, contre seulement 768 millions de dirhams (MDH) un an auparavant, selon la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) réalisée par le ministère de l’Économie et des Finances.

Cette évolution reflète principalement une hausse des recettes (+9 MMDH), plus marquée que celle des dépenses (+4,7 MMDH), explique le ministère dans ce document, qui présente les résultats de l’exécution des prévisions de la Loi de Finances (LF) avec une comparaison avec la période correspondante de l’année précédente.

Les recettes, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, ont affiché un taux de réalisation de 26,9% par rapport aux prévisions de la LF et ont augmenté de près de 9 MMDH (+8,4%) comparativement à fin mars 2025.

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Les recettes fiscales ont enregistré un taux de réalisation de 29,3% et une hausse de 9,1 MMDH (+9,2%) par rapport à fin mars 2025, tandis que les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales (CT), ont atteint 9,8 MMDH, en hausse de 750 MDH.

Pour ce qui est des dépenses ordinaires, elles se sont élevées à 101,7 MMDH à fin mars 2026, affichant un taux d’exécution de 26,8% et une hausse de 1,3 MMDH par rapport à fin mars 2025. Cette évolution recouvre, d’une part, une hausse des dépenses au titre des biens et services de 1,5 MMDH (+1,7%) et des intérêts de la dette de 1,5 MMDH (+16,1%) et, d’autre part, un recul des charges de la compensation de 1,7 MMDH (-29,4%).

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Les évolutions des recettes et des dépenses ordinaires se sont traduites par un solde ordinaire excédentaire de 14,8 MMDH, contre 7,1 MMDH un an auparavant.

Concernant les dépenses d’investissement, elles ont atteint 29,5 MMDH, en hausse de 1,8 MMDH par rapport à fin mars 2025. Comparativement aux prévisions de la LF 2026, leur taux de réalisation s’est élevé à 25,7%. Les comptes spéciaux du Trésor (CST) ont dégagé, quant à eux, un excédent de 19,8 MMDH, contre 21,5 MMDH à fin mars 2025.