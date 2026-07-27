TGR : excédent budgétaire des collectivités territoriales à fin juin 2026

L’exécution des budgets des collectivités territoriales (CT) à fin juin 2026 fait ressortir un excédent global de 8,25 milliards de DH (MMDH), contre 10,22 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Cet excédent, qui intègre un solde positif de 2,36 MMDH dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours de l’année 2026.

Les recettes ordinaires des collectivités territoriales se sont établies quant à elle à 28,4 MMDH à fin juin 2026, en augmentation de 3,5% par rapport à fin juin 2025, souligne la même source. Cette évolution s’expliquerait par la hausse de 18,9% des recettes gérées directement par les collectivités territoriales et de 0,6% des ressources gérées par l’État pour leur compte, conjuguée à un recul de 0,3% des ressources transférées.

Du côté des dépenses, les dépenses ordinaires des collectivités territoriales ont atteint 14,27 MMDH à fin juin 2026, en hausse de 5,1% par rapport à la même période de 2025. Cette progression s’expliquerait par la hausse de 6,3% des dépenses relatives aux autres biens et services, soit une augmentation de 420 millions de DH (MDH), ainsi que par la hausse de 4,6% des dépenses de personnel, soit 278 MDH supplémentaires.

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S’agissant des excédents globaux dégagés par les budgets des collectivités territoriales, ceux-ci s’élèvent à 71 MMDH. Ce montant comprend les excédents des années antérieures ainsi que celui dégagé au titre de l’année 2026, soit 8,25 MMDH.

Ces excédents seraient destinés à couvrir les dépenses programmées et engagées, ou programmées, au titre des années antérieures et non encore payées, ainsi que les dépenses engagées en 2026 et non payées. Le reliquat constituerait de la trésorerie disponible destinée au paiement des dépenses exigibles, telles que les salaires, l’eau et l’électricité, les loyers, les intérêts de la dette ou encore la gestion déléguée.

Par ailleurs, la TGR relève que les communes interviennent pour 64,5% des excédents globaux des collectivités territoriales, confirmant leur poids prépondérant dans les finances locales du Royaume.