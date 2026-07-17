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La CDG cède sa participation dans CIH Bank

by Challenge
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La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) a cédé, le 14 juillet dernier, la totalité des actions CIH Bank qu’elle détenait encore en direct, selon un communiqué de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

L’opération porte sur 1 815 738 actions, cédées sur le marché de blocs au cours unitaire de 354 DH. Cette transaction s’est traduite par un franchissement à la baisse du seuil de participation de 5% dans le capital de la banque, précise l’AMMC.

À l’issue de cette cession, la CDG ne détient plus aucune action CIH Bank en direct. Son exposition au capital de la banque reste toutefois substantielle et passe désormais exclusivement par sa filiale Massira Capital Management, qui porte 19 636 157 actions, soit 55,15% du capital social de CIH Bank.

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Dans sa déclaration à l’AMMC, la CDG indique son intention de suspendre ses cessions sur le titre CIH Bank au cours des six mois suivant ce franchissement de seuil. L’institution précise par ailleurs qu’elle continuera de siéger au Conseil d’administration de la banque, signe que ce réaménagement capitalistique ne remet pas en cause son implication dans la gouvernance de l’établissement.

Cette opération s’inscrit dans une logique de simplification de la structure actionnariale de la CDG au sein de CIH Bank, la participation étant désormais entièrement logée dans son véhicule dédié Massira Capital Management, qui demeure l’actionnaire de référence de la banque.

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