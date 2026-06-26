Maroc: le déficit budgétaire s’élève à 30,1 MMDH à fin mai

La situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) à fin mai 2026 fait ressortir un déficit budgétaire de 30,1 milliards de dirhams (MMDH), contre 26,7 MMDH durant la même période un an auparavant, selon le ministère de l’Économie et des Finances.

Cette évolution reflète une progression des dépenses (+16,6 MMDH) supérieure à celle des recettes (+13,3 MMDH), explique le ministère dans son récent document sur la SCRT.

Les recettes, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, ont affiché un taux de réalisation de 39,6% par rapport aux prévisions de la loi de finances (LF) et ont augmenté de près de 13,3 MMDH (+8,4%) comparativement à fin mai 2025.

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Les recettes fiscales ont enregistré un taux de réalisation de 42,5% et une hausse de 11,6 MMDH (+8%) par rapport à fin mai 2025, tandis que les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, y compris la part supportée par les collectivités territoriales (CT), ont augmenté de 2,4 MMDH, pour atteindre 13,7 MMDH.

Concernant les dépenses ordinaires, elles se sont élevées à 172,1 MMDH à fin mai 2026, affichant un taux d’exécution de 45,4% et une hausse de 18,2 MMDH comparativement à fin mai 2025.

Cette évolution recouvre, d’une part, une hausse des dépenses au titre des biens et services de 16,2 MMDH (+12,5%) et des intérêts de la dette de 2 MMDH (+12,9%) et, d’autre part, une quasi-stabilisation des charges de la compensation à 9,1 MMDH.

Ainsi, les évolutions des recettes et des dépenses ordinaires se sont traduites par un solde ordinaire déficitaire de 679 millions de dirhams (MDH), contre un excédent de 4,3 MMDH un an auparavant.

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Par ailleurs, le ministère fait état d’une augmentation des dépenses d’investissement de 17% à 51,1 MMDH. Comparativement aux prévisions de la LF 2026, leur taux de réalisation s’est élevé à 44,5%. Quant aux comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont dégagé un excédent de 21,7 MMDH, contre +12,7 MMDH à fin mai 2025.

La SCRT est le document statistique qui présente, au nom du ministère de l’Économie et des Finances, les résultats de l’exécution des prévisions de la LF avec une comparaison par rapport aux réalisations de la même période de l’année précédente.

Alors que la situation produite par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a un caractère fondamentalement comptable, la SCRT appréhende, comme le préconisent les normes internationales en matière de statistiques des finances publiques, les transactions économiques réalisées au cours d’une période budgétaire en décrivant, en termes de flux, les recettes ordinaires, les dépenses ordinaires, les dépenses d’investissement, le déficit budgétaire, le besoin de financement et les financements mobilisés pour la couverture de ce besoin.