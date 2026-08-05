Marhaba 2026: plus de 2,7 millions de MRE sont rentrés au pays

Plus de 2,74 millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE) sont entrés au Maroc jusqu’au 3 août, soit une hausse de 0,45% par rapport à la même période de l’année précédente, a souligné Omar Moussa Abdellah, responsable des projets et superviseur de l’opération « Marhaba » au sein de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité.

Invité de l’émission « Obour », diffusée mardi sur Radio Tanger-Med, M. Moussa Abdellah a précisé que le nombre de MRE ayant rejoint le territoire national depuis le lancement de l’opération « Marhaba » jusqu’à lundi dernier s’élève à 2.741.570 personnes.

Il a ajouté que le nombre de véhicules entrés sur le territoire national jusqu’au 3 août s’est élevé à 287.518 unités, en baisse de 12,43% par rapport à la même date de 2025, expliquant ce recul par le fait que de nombreux MRE ont opté cette année pour le covoiturage, en raison du coût élevé des déplacements en voiture.

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Le responsable a relevé que les derniers jours ont été marqués par une accélération des arrivées de MRE par voie maritime, lesquelles ont atteint, au 3 août courant, 1.430.811 personnes, soit 52,19% du total des entrées.

Il a, à cet égard, mis en avant le rôle clé du port Tanger Med, qui a accueilli à lui seul 512.693 voyageurs, soit 35,89% du total des MRE arrivés par voie maritime, suivi des ports de Nador, avec 200.013 voyageurs, et de Tanger Ville, avec 168.240 passagers.

S’agissant des entrées par voie aérienne, M. Moussa Abdellah a indiqué que l’aéroport Mohammed V de Casablanca arrive en tête avec 333.490 voyageurs, soit 25,44 % du total des MRE entrés au Maroc par avion, suivi de l’aéroport Marrakech-Menara (225.086), de l’aéroport Tanger-Ibn Battouta (167.147), puis des aéroports de Nador et de Rabat-Salé, qui ont accueilli respectivement 119.487 et 119.452 voyageurs, précisant que le total des entrées par voie aérienne s’est élevé à 1.310.759.

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Concernant le déroulement de cette première phase de l’opération « Marhaba », il a souligné la mobilisation constante de l’ensemble des intervenants, afin de garantir les meilleures conditions de transit et de voyage aux MRE désireux de rendre visite à leurs familles et de séjourner dans leur pays d’origine.

De son côté, le directeur central du port Tanger Med, Jaafar Ameyer, a indiqué que les derniers jours ont coïncidé avec la période de forte affluence, citant l’exemple du 2 août courant, au cours duquel un record de 31.917 voyageurs et 8.612 véhicules a été enregistré, soit une hausse de 4% et de 5%, respectivement, par rapport au 2 août 2025.

M. Ameyer a relevé qu’en dépit de cette forte affluence, la durée moyenne de sortie du port n’a pas dépassé 15 minutes, grâce aux efforts déployés par les services de la Sûreté nationale et de l’Administration des douanes.

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Il a également souligné le renforcement de la flotte assurant le transport maritime entre les deux rives du détroit, avec la mise en service d’un fast ferry supplémentaire, ainsi que l’activation de l’interchangeabilité des billets entre les différentes compagnies maritimes.

M. Ameyer a, en outre, fait savoir que la phase retour sera marquée par l’introduction du système de billet ferme, avec une date et une heure de départ déterminées, permettant ainsi de mieux réguler les flux de voyageurs regagnant leurs pays d’accueil.

Il a ainsi appelé les MRE à planifier leur voyage à l’avance, à s’assurer que leur billet retour comporte bien une date et une heure de départ précises et à s’informer sur les conditions de transit, afin de réduire la durée d’attente au port et de garantir un transit fluide pour tous.