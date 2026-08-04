2030: le Royaume face aux nouveaux défis mondiaux

À travers ses discours, S.M. le Roi Mohammed VI ne se contente pas d’accompagner les mutations du Royaume : il anticipe les grandes transformations qui redessinent l’économie mondiale. Révolution numérique, intelligence artificielle, changement climatique, transition démographique et souveraineté technologique constituent désormais les nouveaux défis auxquels le Maroc doit se préparer. Une Vision prospective qui inscrit le Royaume dans une logique d’anticipation afin de renforcer sa résilience et sa compétitivité à l’horizon 2030.

Depuis plus de deux décennies, les discours royaux se distinguent par leur capacité à identifier les mutations profondes qui façonneront le développement du Maroc. Bien avant que certaines tendances ne deviennent des priorités mondiales, S.M. le Roi Mohammed VI appelait déjà à moderniser les institutions, investir dans le capital humain et préparer le Royaume aux transformations économiques et technologiques.

Cette approche repose sur une conviction forte : dans un environnement marqué par l’accélération des ruptures, les nations qui anticipent seront celles qui préserveront leur souveraineté et leur compétitivité.

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À plusieurs reprises, le Souverain a rappelé que «le Maroc de demain se construit aujourd’hui », invitant l’ensemble des acteurs publics et privés à inscrire leurs actions dans une vision de long terme.

Le numérique et l’intelligence artificielle, nouveaux moteurs de croissance

La transformation numérique occupe désormais une place centrale dans cette Vision. Administration digitale, industrie 4.0, économie de la donnée, cybersécurité et intelligence artificielle apparaissent comme les nouveaux leviers de compétitivité des économies modernes.

Les orientations royales insistent sur la nécessité de renforcer les compétences numériques, de développer la recherche, de soutenir l’innovation et de favoriser l’émergence d’un écosystème technologique capable de créer davantage de valeur.

L’intelligence artificielle s’inscrit dans cette dynamique. Si les discours royaux ne la présentent pas uniquement comme une innovation technologique, ils soulignent son potentiel pour améliorer les services publics, transformer l’industrie, moderniser l’agriculture, accélérer la médecine de précision ou encore optimiser la gestion des ressources.

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L’enjeu est clair : faire du numérique un outil de développement économique tout en garantissant la maîtrise nationale des technologies stratégiques.

Climat et démographie : deux défis majeurs

La Vision royale anticipe également les conséquences du changement climatique. Stress hydrique, sécurité alimentaire, transition énergétique et protection des ressources naturelles figurent désormais parmi les priorités permanentes des politiques publiques.

Les discours royaux appellent à conjuguer croissance économique et durabilité, convaincus que les performances de demain dépendront de la capacité à adapter les modèles de production aux nouvelles contraintes environnementales.

Parallèlement, les évolutions démographiques imposent de nouveaux défis. Urbanisation, évolution du marché du travail, emploi des jeunes, vieillissement progressif de la population et montée des besoins en santé et en formation exigent une adaptation continue des politiques publiques.

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Dans cette perspective, l’investissement dans le capital humain demeure l’une des constantes de la Vision royale, condition indispensable pour transformer ces mutations en opportunités.

Vers une souveraineté technologique marocaine

Au-delà des transitions économique et écologique, les discours royaux dessinent progressivement les contours d’une souveraineté technologique nationale. L’objectif n’est plus seulement d’importer des technologies, mais de développer des capacités nationales d’innovation, de recherche, d’industrialisation et de production.

Qu’il s’agisse de santé, d’énergies renouvelables, d’industrie, d’aéronautique, d’automobile ou de numérique, le Royaume est appelé à renforcer sa maîtrise des technologies critiques afin de réduire ses dépendances extérieures. Cette ambition repose sur un écosystème associant universités, centres de recherche, startups, grandes entreprises et pouvoirs publics, dans une logique d’innovation ouverte et de création de valeur.

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À l’horizon 2030, le Maroc entend ainsi consolider sa place parmi les économies les plus dynamiques du continent. Face aux bouleversements géopolitiques, aux ruptures technologiques et aux défis climatiques, la Vision de S.M. le Roi Mohammed VI privilégie l’anticipation, l’investissement dans les compétences et la montée en gamme de l’économie nationale. Plus qu’une réponse aux crises, elle constitue une véritable feuille de route pour bâtir un Royaume plus résilient, plus innovant et pleinement souverain dans un monde en profonde mutation.