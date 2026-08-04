Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Mutandis retrouve son élan grâce à un deuxième trimestre solide
Le Magnite, vitrine de la nouvelle stratégie industrielle de Nissan en Égypte
Cash Plus renforce sa croissance au premier semestre 2026
Accalmie sur le pétrole, les bourses mondiales s’envolent
2030: le Royaume face aux nouveaux défis mondiaux
Crise migratoire: le Maroc met l’Europe face à ses contradictions
Stellantis Maroc : l’Alfa Romeo Tonale débarque en diesel
Air France : Lionel Rault prend la tête de la région Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest
Le chantier permanent de la santé
Le Maroc hausse le ton: «Nous ne sommes ni le gendarme ni le concierge de l’Europe»
Home Flash-ecoAutomobileStellantis Maroc : l’Alfa Romeo Tonale débarque en diesel
Automobile

Stellantis Maroc : l’Alfa Romeo Tonale débarque en diesel

by David Jérémie
written by David Jérémie

Le nouveau SUV premium d’Alfa Romeo arrive sur le marché marocain avec, sous son capot, un bloc diesel. Proposé en deux finitions, le Tonale mise sur son design italien, des technologies embarquées de dernière génération et une belle touche de sportivité pour séduire les passionnés de la marque.

Esthétiquement, le Tonale hérite de la face avant emblématique de la marque au trèfle, avec le «Trilobo» et la calandre «Scudetto», associés à une signature lumineuse Full LED. Dès l’entrée de gamme, l’engin propose un toit ouvrant panoramique. Les jantes passent de 18 pouces sur la finition LEIL à 19 pouces sur la VELOCE. On retrouve aussi des étriers de frein Brembo rouges et des projecteurs Matrix Full LED ; autant d’éléments qui renforcent son style élégant et sportif.

À bord, on retrouve un cockpit entièrement digital, avec un combiné d’instrumentation TFT de 12,3 pouces, couplé à un écran tactile central de 10,25 pouces intégrant la navigation. Ajoutez-y Apple CarPlay et Android Auto, la climatisation automatique bi-zone et l’accès mains libres qui complètent cette expérience de conduite connectée. La finition VELOCE, la plus huppée, ajoute une sellerie cuir, des sièges chauffants et ventilés à réglages électriques, un volant chauffant ainsi qu’un chargeur à induction.

Lire aussi | Stellantis renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre 2026

Sous le capot, on retrouve un 1,6 litre diesel Multijet II de 130 chevaux, associé à une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports. Côté équipements de sécurité, ce SUV embarque le freinage d’urgence autonome avec détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistant de maintien dans la voie ainsi que la reconnaissance des panneaux de signalisation. La finition VELOCE y ajoute la caméra 360°, la détection d’angle mort et l’assistance au stationnement.

Le nouveau Tonale est d’ores et déjà disponible dans l’ensemble du réseau Alfa Romeo au Maroc. Comptez 387 000 DH pour repartir au volant de la finition Edition LEIL, la finition VELOCE se négociant à 460 000 DH. Faut-il souligner que cette dernière incarne la version la plus sportive et la plus sophistiquée de la gamme.

Vous aimerez aussi

Le Magnite, vitrine de la nouvelle stratégie industrielle de Nissan en Égypte

Pourquoi l’équipementier américain Gentex a choisi le Maroc

Voitures électriques : les ventes mondiales battent des records

Stellantis renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre 2026

BMW X5 2026 : le SUV munichois change de dimension

Mondial de l’Auto 2026: la Chine en force, l’électrique en embuscade