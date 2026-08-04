Stellantis Maroc : l’Alfa Romeo Tonale débarque en diesel

Le nouveau SUV premium d’Alfa Romeo arrive sur le marché marocain avec, sous son capot, un bloc diesel. Proposé en deux finitions, le Tonale mise sur son design italien, des technologies embarquées de dernière génération et une belle touche de sportivité pour séduire les passionnés de la marque.

Esthétiquement, le Tonale hérite de la face avant emblématique de la marque au trèfle, avec le «Trilobo» et la calandre «Scudetto», associés à une signature lumineuse Full LED. Dès l’entrée de gamme, l’engin propose un toit ouvrant panoramique. Les jantes passent de 18 pouces sur la finition LEIL à 19 pouces sur la VELOCE. On retrouve aussi des étriers de frein Brembo rouges et des projecteurs Matrix Full LED ; autant d’éléments qui renforcent son style élégant et sportif.

À bord, on retrouve un cockpit entièrement digital, avec un combiné d’instrumentation TFT de 12,3 pouces, couplé à un écran tactile central de 10,25 pouces intégrant la navigation. Ajoutez-y Apple CarPlay et Android Auto, la climatisation automatique bi-zone et l’accès mains libres qui complètent cette expérience de conduite connectée. La finition VELOCE, la plus huppée, ajoute une sellerie cuir, des sièges chauffants et ventilés à réglages électriques, un volant chauffant ainsi qu’un chargeur à induction.

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Sous le capot, on retrouve un 1,6 litre diesel Multijet II de 130 chevaux, associé à une boîte automatique à double embrayage à 6 rapports. Côté équipements de sécurité, ce SUV embarque le freinage d’urgence autonome avec détection des piétons, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistant de maintien dans la voie ainsi que la reconnaissance des panneaux de signalisation. La finition VELOCE y ajoute la caméra 360°, la détection d’angle mort et l’assistance au stationnement.

Le nouveau Tonale est d’ores et déjà disponible dans l’ensemble du réseau Alfa Romeo au Maroc. Comptez 387 000 DH pour repartir au volant de la finition Edition LEIL, la finition VELOCE se négociant à 460 000 DH. Faut-il souligner que cette dernière incarne la version la plus sportive et la plus sophistiquée de la gamme.