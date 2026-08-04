Air France : Lionel Rault prend la tête de la région Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest

Air France annonce la nomination de Lionel Rault au poste de Directeur Général Air France-KLM pour la région Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest (ANSCO), à compter du 1er août 2026. Il succède à Nadia Azalé, appelée à exercer de nouvelles fonctions au sein du Groupe en tant que Vice-Présidente France et DOM-TOM.

Le Groupe Air France-KLM vient fraîchement d’annoncer la nomination de Lionel Rault au poste de Directeur Général pour la région Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest (ANSCO), à compter du 1er août 2026. Il succède à Nadia Azalé, qui a pris la tête de la Direction France et DOM-TOM au sein du Groupe.

Lionel Rault occupait jusqu’à présent le poste de Directeur Général pour la région Caraïbes. Fort de 27 années d’expérience au sein d’Air France, il a exercé plusieurs responsabilités opérationnelles et managériales, notamment au sein des escales de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, ainsi qu’à la Direction des escales France.

Son parcours l’a ensuite conduit vers des fonctions de direction régionale : après avoir occupé le poste de Chef d’escale à Toulouse, Lionel Rault a été nommé Directeur d’Air France en Martinique, puis Directeur régional pour la Polynésie française, avant de prendre la tête de la Direction Générale Caraïbes.

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Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de poursuivre le développement des activités d’Air France dans l’ensemble des pays couverts par la région ANSCO, tout en accompagnant la montée en gamme de l’expérience client.

«Je suis honoré et ravi de rejoindre la Direction Générale Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest. J’aurai à cœur de poursuivre le travail de Nadia afin de renforcer notre compétitivité et de défendre les intérêts des pays de la zone au service de nos clients», a déclaré Lionel Rault. Et le nouveau Directeur Général Air France-KLM pour la région ANSCO d’ajouter :«j’ai hâte de rejoindre nos équipes au professionnalisme reconnu, de tisser des relations fortes avec les autorités des différents pays et de renforcer nos liens avec l’ensemble de nos clients et partenaires».

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Par cette nomination, Air France réaffirme sa volonté de poursuivre son développement sur les marchés de la région ANSCO et de renforcer durablement sa proximité avec ses clients et partenaires.

A noter que la compagnie aérienne française annonce par ailleurs la nomination de Khaled Benseba au poste de Directeur des ventes Maroc, où il succède à Farid Slimani. Ce dernier prend la direction d’Air France Algérie. Khaled Benseba occupait précédemment un poste de commercial Air France pour les Émirats arabes unis et le Pakistan.