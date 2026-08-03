Gestion d’actifs: Fitch renouvelle sa confiance à BMCE Capital Gestion

BMCE Capital Gestion conforte sa position parmi les principaux gestionnaires d’actifs du Royaume. L’agence internationale Fitch Ratings a maintenu la notation nationale « Excellent (mar) », assortie d’une perspective stable, récompensant la solidité des processus d’investissement, la qualité de la gouvernance et la robustesse du dispositif de gestion des risques de la filiale de BMCE Capital, pôle banque d’affaires du groupe Bank of Africa.

Cette notation, l’une des plus élevées attribuées aux sociétés de gestion d’actifs au Maroc, reflète la capacité de BMCE Capital Gestion à maintenir des standards élevés en matière de sélection des investissements, de contrôle des risques et de protection des intérêts des investisseurs. Fitch souligne notamment la stabilité des équipes de gestion, la qualité des ressources humaines ainsi que l’efficacité de l’organisation opérationnelle de la société.

L’agence met également en avant le cadre de gouvernance de BMCE Capital Gestion, caractérisé par une séparation claire des fonctions, des mécanismes de contrôle interne rigoureux et une surveillance permanente des risques. Ces éléments permettent à la société d’offrir une gestion conforme aux meilleures pratiques internationales, dans un environnement financier de plus en plus exigeant.

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Cette reconnaissance intervient alors que BMCE Capital Gestion poursuit son développement sur le marché marocain de la gestion collective. La société gère aujourd’hui plus de 100 milliards de dirhams d’actifs, à travers une gamme de 56 fonds, représentant environ 12 % de parts de marché, ce qui en fait l’un des principaux acteurs du secteur.

Le maintien de cette notation constitue un signal positif pour les investisseurs institutionnels, les entreprises et les épargnants. Dans un contexte marqué par la volatilité des marchés et l’évolution des conditions financières, la qualité de la gouvernance et des processus de gestion devient un critère déterminant dans le choix d’un gestionnaire d’actifs. Pour BMCE Capital Gestion, cette confirmation par Fitch renforce sa crédibilité auprès de sa clientèle et de ses partenaires.

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Elle traduit également la capacité de l’établissement à conjuguer performance, maîtrise des risques et innovation dans un secteur en pleine mutation.Plus largement, cette décision illustre les progrès réalisés par l’industrie marocaine de la gestion d’actifs, qui poursuit sa professionnalisation et son alignement sur les standards internationaux. Le renouvellement de la notation « Excellent (mar) » confirme ainsi la place de BMCE Capital Gestion parmi les références du marché financier national et soutient l’attractivité de la place financière marocaine auprès des investisseurs.