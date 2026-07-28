Maroc: le secteur financier pèse 3.830 MMDH, plus de deux fois le PIB

La taille du secteur financier marocain, mesurée par le total des actifs de ses composantes (secteur bancaire, secteur des assurances et de la prévoyance sociale ainsi que le marché des capitaux), a atteint 3.830 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en hausse annuelle de 11,2%, indique le 13ème rapport annuel sur la stabilité financière dans le Royaume.

Cette taille représente ainsi 223% du produit intérieur brut (PIB), fait savoir ce rapport publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Avec une part stable de 61% du total des actifs, le secteur bancaire demeure la composante prépondérante du système financier national. le total agrégé des actifs du secteur bancaire a atteint 2.323 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, soit 136% du produit intérieur brut (PIB) contre 134% en 2024, marquant une hausse de 8,2% comparable à celle enregistrée l’année précédente, portée essentiellement par une dynamisation de l’activité de crédit.

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Cette évolution intègre également la poursuite de la montée de la composante participative dont les actifs progressent de 24,7%, contre 19,2% un an auparavant, pour atteindre 48,5 MMDH en 2025 contre 38,9 MMDH en 2024.

De son côté, le marché des capitaux, et en particulier les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) renforcent leur présence en portant leur part des actifs du système financier à 25%, contre 23% en 2024.

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La part du secteur financier dans la capitalisation boursière a reculé, s’établissant à 34,55%, contre 39,06% en 2024, portée par sept banques, cinq compagnies d’assurance et cinq sociétés de financement.

Cette évolution s’accompagne d’une intensification de la diversification sectorielle, liée à un recours plus important des entreprises aux financements de marché.