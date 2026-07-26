Patrouilles connectées : la Préfecture de police de Casablanca franchit un cap technologique

La Préfecture de police de Casablanca a mis en service, ce samedi 25 juillet, deux nouvelles patrouilles intelligentes baptisées «Amane» et «Madar». Développés localement et intégrant l’intelligence artificielle, ces véhicules s’inscrivent dans la stratégie de modernisation de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), avant un déploiement progressif à l’échelle nationale.

Entrées en service samedi au niveau de la Préfecture de police de Casablanca, les patrouilles «Amane» et «Madar» font partie de la stratégie de la DGSN visant à moderniser ses moyens opérationnels et à renforcer l’efficacité de ses interventions sur le terrain. Selon la DGSN, la patrouille «Amane» constitue un modèle développé entièrement grâce aux compétences techniques et d’ingénierie internes de l’institution.

Concrètement, le véhicule est équipé d’un système intégré de surveillance visuelle reposant sur des caméras offrant une couverture à 360 degrés, reliées en temps réel à des applications de lecture automatique des plaques d’immatriculation ainsi qu’à une technologie de reconnaissance faciale. Des modèles avancés d’intelligence artificielle permettent d’effectuer des vérifications visuelles instantanées lors des patrouilles sur la voie publique, le tout connecté aux salles de commandement et de coordination via un écran installé dans l’habitacle.

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Mise en service en parallèle, la patrouille «Madar» se présente comme une plateforme mobile de surveillance intelligente, transformant des véhicules ordinaires en unités de sécurité de haute technologie grâce aux mêmes algorithmes d’IA. Elle est dotée d’un dispositif de feux d’urgence conçu par impression 3D et de caméras haute définition capables de détecter les mouvements de véhicules circulant simultanément sur six voies.

Une caméra panoramique centrale, effectuant une rotation complète en moins de trois secondes, assure une couverture intégrale des angles morts, complétée par un système de signalisation lumineuse intégré derrière le pare-brise et dans le pare-chocs.

S’exprimant à cette occasion, l’officier de police Abderrazak Safsafi, chef par intérim du Poste central de commandement et de la coordination (PCCC) à la Préfecture de police de Casablanca, a indiqué que ces véhicules, développés dans le cadre d’un projet 100% marocain, constituent des solutions technologiques innovantes intégrant l’IA au service de la surveillance et du contrôle mobiles.

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Selon ce responsable, cette technologie contribue à renforcer la protection des personnes et des biens et à consolider le dispositif sécuritaire, grâce à la modernisation des outils d’intervention et à leur adaptation aux exigences actuelles. La mise en service de ces plateformes s’inscrit également dans les efforts visant à moderniser le parc des véhicules de police et à améliorer les services rendus aux citoyens.

Les nouvelles patrouilles bénéficient d’une identité visuelle modernisée, d’un système de géolocalisation et d’un accès direct à la base de données centrale de la DGSN via un terminal embarqué. Leur entrée en service intervient après l’achèvement des phases de développement, d’expérimentation sur le terrain et de formation des équipes appelées à les exploiter.

Le déploiement des patrouilles «Amane» et «Madar», lancé également cette semaine à Rabat et à Tanger, sera progressivement généralisé aux différentes villes du Royaume. Cette initiative s’inscrit dans les efforts continus de la DGSN visant à intégrer les technologies les plus avancées dans l’action policière, à améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et à renforcer la préparation des services de sécurité en perspective des grandes manifestations internationales que le Royaume accueillera, notamment la Coupe du monde 2030.