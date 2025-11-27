Alertes
Le nouveau président d'Interpol promet de «donner du relief» à la coopération avec le Maroc
Le nouveau président d’Interpol promet de «donner du relief» à la coopération avec le Maroc

Le Français Lucas Philippe, nouveau président d'Interpol

Le Français Lucas Philippe, a été élu, jeudi 27 novembre, nouveau président d’Interpol pour un mandat de quatre ans, lors de la 93ème Assemblée générale de l’Organisation internationale de police criminelle tenue à Marrakech.

M. Philippe a obtenu 84 voix, soit 51,2% des suffrages, devançant le candidat turc Mustafa Serkan Sabanca, qui a engrangé 60 voix (36,6%). Les deux autres candidats, la Namibienne Anne-Marie Nainda et l’Ethiopien Demelash Gebremicheal Wewdeyes, ont obtenu respectivement 12 voix (7,3%) et 8 voix (4,9%).

Succédant à l’Emirati Ahmed Naser Al-Raisi, dont le mandat est arrivé à son terme, Lucas Philippe est le contrôleur général de la police nationale française et conseiller des affaires européennes et internationales auprès du directeur général de la police nationale (DGPN).

Lire aussi | Rabat abrite le Congrès mondial sur la sécurité ferroviaire

A 53 ans, il est le troisième Français à être élu président d’Interpol, dont le siège est à Lyon (centre-est de la France), après Ivan Barbot (1988-1992) et Mireille Ballestrazzi (2012-2016).

Après son élection, il a déclaré à la presse que «la collaboration avec le Maroc est non pas à inventer, mais elle est à faire vivre encore plus», mettant en avant les valeurs de respect, de travail et d’intelligence collective qui fondent la relation avec le Royaume. «Vous pourrez compter sur moi pour donner du relief à cette coopération», a-t-il assuré, se réjouissant de pouvoir «fêter au Maroc» les idées et les valeurs d’Interpol.

Challenge (Avec Agences)

