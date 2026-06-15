Mondial 2026: McDonald’s Maroc célèbre la passion du ballon rond

Comme on le sait tous, la FIFA™ World Cup 2026 est bien plus qu’une compétition sportive. C’est un événement universel qui rassemble des millions de personnes autour d’une passion commune, transcendant les frontières, les cultures et les générations. En tant que sponsor officiel de la FIFA™ World Cup 2026, McDonald’s est fier de participer à cette célébration mondiale du football en proposant à ses clients des expériences uniques qui prolongent l’émotion du jeu bien au-delà des stades.

McDonald’s Maroc a souhaité faire de cette campagne un véritable rendez-vous avec ses consommateurs. À travers des produits exclusifs, des objets collector, des expériences digitales innovantes et des animations inspirées de l’univers du football, son ambition est d’offrir à chacun l’opportunité de vivre pleinement l’esprit de la compétition.

Cette campagne illustre également sa volonté constante d’innover et de créer des moments de partage qui rassemblent les familles, les amis et tous les passionnés de football autour d’expériences accessibles et mémorables.

McDonald’s Maroc est heureux de donner le coup d’envoi de cette campagne FIFA™ World Cup 2026 au Maroc et a hâte de partager avec eux les nombreux temps forts qui les attendent dans les semaines à venir.

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Depuis le 10 juin, McDonald’s Maroc a lancé officiellement sa campagne FIFA™ World Cup 2026, invitant les consommateurs à vivre toute l’intensité de la compétition à travers une expérience immersive mêlant produits exclusifs, objets collector, activations digitales et animations en restaurants.

Sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2026, McDonald’s célèbre cet événement planétaire avec une campagne mondiale déployée au Maroc, portée par plusieurs figures emblématiques du football international, dont Lamine Yamal, Ronaldinho, Thierry Henry, David Beckham et Son Heung-min.

Une collection de nouveautés exclusives

Pour accompagner cette campagne, McDonald’s Maroc propose plusieurs offres en édition limitée spécialement imaginées pour l’événement.

Cette offre exclusivement disponible sur l’appli mobile, comprend au choix un Big MacTM ou des Chicken McNuggetsTM, accompagnés de frites, d’une boisson et d’une sauce Big Mac TM.

Pour célébrer l’événement, l’emblématique sauce Big Mac TM se pare d’un habillage exclusif de couleur or, clin d’œil à la dimension prestigieuse de la compétition.

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Cette édition limitée revisite le McFlurryTM vanille avec un nappage caramel et des éclats de noix de coco grillée pour une expérience gourmande inédite.

Les Gobelets Collector Légendaires

Dans chaque menu Coupe du Monde de la FIFATM 2026 Maxi Best Of, est inclut l’un des gobelets collector créés pour la campagne.

Inspirés de l’univers du football, ces gobelets arborent les visuels stylisés des icônes internationales associées à la campagne et constituent une collection exclusive destinée aux passionnés de football comme aux collectionneurs.

À l’occasion de la FIFA™ World Cup 2026, McDonald’s enrichit également son offre Happy MealTM grâce à une collaboration spéciale avec SquishmallowsTM.

Les enfants pourront découvrir l’une des 12 peluches SquishmallowsTM exclusives habillées aux couleurs de la Coupe du Monde, conçues spécialement pour accompagner l’événement.

Une expérience digitale exceptionnelle

Grâce à l’application McDonald’s, les consommateurs pourront déguster les 2 menus Coupe du Monde de la FIFA™ 2026, jouer à des jeux et cumuler des points à chaque achat de ces 2 menus Coupe du Monde de la FIFA™ 2026, et les points fidélité seront doublés.

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L’application permettra également aux utilisateurs de gagner de nombreux lots food et bundles digitaux grâce à « FIFA Rivals », une nouvelle activation qui sera déployée prochainement.

Afin de renforcer l’aspect collection de la campagne, un coffret collector sera mis en jeu. Les consommateurs ayant achetés 5 menus Maxi Best Of participeront à une tombola pour tenter de gagner une édition spéciale regroupant les 6 Cups de la collection.

Cette mécanique digitale viendra enrichir l’expérience proposée par McDonald’s Maroc tout au long de la campagne et renforcer l’engagement des fans autour de la compétition.

Afin de renforcer la visibilité de la campagne et l’engagement des consommateurs, plusieurs dispositifs seront déployés : habillage aux couleurs de la Coupe du Monde de la FIFA™ 2026, animations et jeux promotionnels organisés dans certains restaurants ainsi qu’à l’occasion des jours de match.

Une campagne mondiale qui rassemble les fans

À travers cette campagne, McDonald’s confirme son engagement historique aux côtés du football en proposant une expérience accessible, conviviale et fédératrice.

Produits exclusifs, objets collector, expériences digitales et activations en restaurant viennent ainsi célébrer l’esprit de partage qui fait de la FIFA TM World Cup 2026 l’un des événements les plus suivis au monde.