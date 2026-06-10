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Le Crédit Agricole du Maroc se met à l’heure de la Coupe du Monde

by Challenge CP
written by Challenge CP

À l’occasion de la Coupe du Monde 2026, le Crédit Agricole du Maroc déploie une opération nationale inédite visant à rapprocher la ferveur de cet événement planétaire des supporters marocains, tout en soutenant les acteurs économiques de proximité.

Baptisée « Vis la ferveur du football avec le Crédit Agricole du Maroc », cette initiative sera mise en œuvre dans 31 cafés partenaires, répartis à travers l’ensemble du Royaume. Sélectionnés parmi les clients de la banque, ces établissements accueilleront les supporters dans une ambiance conviviale et festive tout au long de la compétition.

Des grandes métropoles aux communes rurales, de Tanger à Dakhla, les cafés occupent une place singulière dans la vie quotidienne des Marocains. Véritables espaces de rencontre et de partage, ils constituent le cadre privilégié où se vivent les émotions collectives et où se renforce le lien social. En les plaçant au cœur de cette opération, le Crédit Agricole du Maroc entend valoriser ces lieux de proximité qui participent pleinement à la dynamique des territoires.

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Au-delà de sa dimension événementielle, cette initiative traduit également l’engagement du Crédit Agricole du Maroc en faveur du développement économique local. En accompagnant des cafés partenaires implantés dans différentes régions du Royaume, la banque contribue à soutenir une activité génératrice de valeur et créatrice de lien au sein des communautés qu’elle accompagne au quotidien.

À travers cette opération, le Crédit Agricole du Maroc réaffirme son positionnement de banque des territoires, proche de ses clients et attentive aux réalités locales. Plus qu’un simple partenaire financier, il confirme sa volonté d’être présent là où les Marocains vivent, entreprennent et partagent leurs émotions.

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