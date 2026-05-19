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Mondial-2026: Royal Air Maroc se mobilise pour transporter les supporters des Lions de l’Atlas

by Challenge CP
written by Challenge CP

À l’occasion de la participation de la sélection nationale à la plus grande manifestation footballistique du monde, Royal Air Maroc (RAM) déploie un programme de vols exceptionnel dédié aux supporters souhaitant encourager les Lions de l’Atlas lors des matchs de la Coupe du Monde 2026 disputés aux Etats-Unis d’Amérique.

Dans ce cadre, la Compagnie Nationale programmera des vols spéciaux pendant la phase du premier tour qui se déroulera du 13 au 24 juin 2026, dans les villes abritant les rencontres des Lions de l’Atlas, en l’occurrence New York, Boston et Atlanta, une première historique pour Royal Air Maroc qui n’a jamais desservi auparavant cette ville située dans le sud-est des Etats-Unis. Au total, quelque 32 vols supplémentaires d’une capacité totale de plus de 8800 sièges, seront programmés pendant cette période afin de répondre à la forte demande des supporters.

“Nous sommes heureux d’accompagner une nouvelle fois l’extraordinaire aventure des Lions de l’Atlas lors de ce rendez-vous planétaire. Après les dispositifs exceptionnels déployés avec succès lors des Coupes du Monde en Russie en 2018 puis au Qatar en 2022, Royal Air Maroc se mobilise à nouveau pour permettre aux supporters marocains de vivre pleinement cette grande fête du football aux côtés de leur équipe nationale”, affirme Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

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Et d’ajouter: “Nous renforcerons significativement notre offre vers les villes hôtes des matchs des Lions de l’Atlas, notamment à travers des vols spéciaux opérés en appareils gros porteurs. Fidèle à sa mission de compagnie nationale et de marque ambassadrice du Royaume, Royal Air Maroc mettra tous les moyens techniques, humains et opérationnels nécessaires afin de faire rayonner le Maroc et porter haut les couleurs nationales. Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes tous derrière les Lions de l’Atlas”.

Ainsi, sur New York, Royal Air Maroc opérera 12 vols supplémentaires directs les 11, 12 et 13 juin 2026 pour les départs, ainsi que les 14 et 15 juin 2026 pour les retours, afin de permettre à plus de 3 300 supporters marocains d’accompagner les Lions de l’Atlas. Ce dispositif viendra compléter les deux vols réguliers quotidiens assurés par la compagnie durant toute la période de la Coupe du Monde, portant ainsi la capacité globale à près de 7 500 supporters sur la destination New York.

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La Compagnie Nationale mettra également en place 12 vols spéciaux directs vers Boston, programmés les 17, 18 et 19 juin 2026 pour les départs et les 20, 21 et 22 juin 2026 pour les retours, permettant d’acheminer plus de 3 300 supporters marocains.

Enfin, Royal Air Maroc opérera 08 vols spéciaux directs vers Atlanta les 22, 23 et 24 juin 2026 pour les départs, ainsi que les 25, 26 et 27 juin 2026 pour les retours, afin d’assurer le transport de plus de 2 200 supporters marocains derrière l’équipe nationale.

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Ces vols seront opérés par des appareils gros porteurs offrant des standards élevés de confort, de sécurité et de qualité de service, pour garantir aux passagers une expérience de voyage optimale sur les liaisons transatlantiques.

Afin de permettre au plus grand nombre de supporters de vivre cet événement historique, la Compagnie Nationale proposera un tarif exceptionnel de 10 000 DH, aller-retour en classe économique, à date fixe et non remboursable.

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