Souad Lahlou prend les commandes d’Atlas Portfolio Management

Ancienne Managing Partner au sein du groupe Atlas Capital, où elle supervisait le trading, la couverture et la gestion sous mandat dans les activités de gestion d’actifs, Souad Lahlou accède officiellement à la présidence d’Atlas Portfolio Management, la société de gestion de portefeuille du groupe. Forte de plus de vingt ans d’expérience sur les marchés financiers, cette spécialiste reconnue de la gestion d’actifs s’impose désormais comme l’une des figures centrales de la gouvernance de cette banque d’investissement indépendante présidée par Rachid Marrakchi.

Le changement de gouvernance marque une nouvelle étape pour Atlas Portfolio Management. Souad Lahlou succède officiellement à Marc Kreiker à la tête de cette filiale spécialisée dans la gestion d’actifs.

Diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Bordeaux et accréditée par la Société Française des Analystes Financiers (SFAF), la nouvelle dirigeante dispose d’une solide expertise acquise au sein de grandes institutions financières.

Après un début de carrière chez Société Générale Asset Management à Paris, elle rejoint en 2004 BMCE Capital Gestion comme gérante de portefeuille puis responsable de gestion. En 2007, elle participe au lancement de BMCE Capital Gestion Privée où elle occupera ensuite les postes de directeur adjoint puis de directeur en charge de la gestion de portefeuille et des projets.

Avant sa promotion, Souad Lahlou exerçait comme Managing Partner chez Atlas Capital avec la responsabilité du trading, de la couverture et de la gestion sous mandat. Elle a également mené des missions de conseil pour BNP Paribas / IRB Consulting.

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Atlas Capital renforce sa gouvernance autour d’une équipe de Partners

La nomination de Souad Lahlou s’inscrit dans le modèle de gouvernance porté par Atlas Capital, une banque d’investissement indépendante détenue intégralement par ses dirigeants associés.

Aux côtés de Rachid Marrakchi, diplômé de l’École Centrale de Paris et architecte de la stratégie du groupe, figure Hicham Chebihi Hassani, partenaire historique fort de vingt-cinq ans d’expérience dans la création, le rachat et le développement d’entreprises.

Le pôle gestion d’actifs est également porté par Nezha Alaoui, experte de la gestion d’OPCVM depuis plus de vingt ans.

Le groupe a par ailleurs accéléré récemment son développement dans le capital-investissement avec la nomination de Khaoula Ramdi à la tête de la nouvelle filiale dédiée au private equity.

D’autres responsables pilotent les métiers stratégiques du groupe, notamment Imane Kabbaj pour les investissements et services immobiliers, Samira Chebihi Hassani pour le pôle courtage en assurance, ainsi que Amine El Jirari pour les activités d’intermédiation boursière.

Le courtage en assurance est également supervisé par Hassna Ait Allah.

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Une gamme d’investissement diversifiée pour différents profils de clients

À travers Atlas Capital Management et Atlas Portfolio Management, le groupe administre une offre diversifiée d’OPCVM destinée à différents profils d’investisseurs.

Sur le segment des fonds actions et diversifiés, Atlas Optimisation se positionne sur la performance des actions marocaines tandis qu’Atlas Équilibre privilégie une gestion dynamique avec un risque mesuré.

Le groupe propose également des fonds obligataires et monétaires à travers Atlas Obligbancaires, dédié aux placements à court terme avec une volatilité encadrée, et Atlas Monebanques, spécialisé dans la gestion de trésorerie à faible risque.

Atlas Capital veut aussi accélérer dans le capital-investissement grâce à sa filiale Atlas Capital Private Equity dirigée par Khaoula Ramdi. Une première levée de fonds ciblant un milliard de dirhams a été lancée pour financer les entreprises marocaines.

Fondé en 1999, Atlas Capital figure parmi les acteurs de référence de la banque d’affaires indépendante au Maroc. Le groupe accompagne plusieurs grands comptes stratégiques tels que OCP Group, Royal Air Maroc, Veolia ou encore Caisse de Dépôt et de Gestion.