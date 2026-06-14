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Réouverture d’Ormuz et levée du blocus naval: Trump déclare que l’accord avec l’Iran est « finalisé »

by Challenge
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Le président américain Donald Trump a confirmé dimanche qu’un accord pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient avait été « finalisé » avec l’Iran et a annoncé la réouverture du détroit d’Ormuz ainsi que la levée « immédiate » du blocus naval américain.

« L’accord avec la République islamique d’Iran est désormais finalisé », a écrit le président américain sur son réseau Truth Social quelques minutes après l’annonce du médiateur pakistanais lundi, heure du Pakistan.

« J’autorise pleinement la réouverture du détroit d’Ormuz sans droits de passage et, parallèlement, la levée immédiate du blocus naval américain. Navires du monde entier, mettez les moteurs en marche. Que le pétrole coule à flots! », a ajouté Donald Trump.

Lire aussi | Trump affirme mener les « derniers efforts » pour un accord avec l’Iran

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif avait annoncé plus tôt sur la plateforme X que les Etats-Unis et l’Iran étaient parvenus à un « accord de paix » mettant immédiatement fin à toutes les opérations militaires au Moyen-Orient, y compris au Liban.

« Maintenant que l’accord est conclu, les médiateurs faciliteront une série de réunions cette semaine. Ces discussions préalables à la mise en oeuvre (de l’accord) jetteront les bases des pourparlers techniques et de la cérémonie officielle de signature », qui se tiendra à Genève, en Suisse, le 19 juin, a-t-il ajouté.

Challenge (Avec AFP)

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