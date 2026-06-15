Maroc: la production industrielle baisse au T1-2026

Les secteurs productifs ont globalement connu une baisse de régime au premier trimestre de l’exercice en cours (T1-2026), d’après la nouvelle note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sur la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM)

L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a, ainsi, enregistré une diminution de 1,4% au cours du premier trimestre 2026 par rapport à la même période de 2025.

Cette contre-performance s’explique essentiellement par la baisse des indices de production dans plusieurs branches, en particulier les produits minéraux non métalliques (8,6%), l’alimentaires (3,5%), l’habillement (8,1%), les équipements électriques (11,3%), les produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (5,8%), l’industrie chimique (1,4%) et la métallurgie (8,9%).

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En revanche, l’automobile a enregistré une hausse de 4,5%, tandis que les matériels de transport, l’industrie pharmaceutique, les produits informatiques, électroniques et optiques et, enfin, la fabrication de boissons ont augmenté respectivement de 28,2%, 4,5%, 7,1% et 2,1%.

Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 1,9%, résultant de la baisse de l’indice des produits divers des industries extractives de 2% et de la hausse de celui de la production des minerais métalliques de 0,7%. Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une baisse de 3,7%.