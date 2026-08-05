Maroc: les industriels prévoient un renforcement de l’activité

Après un mois de juin plutôt fructueux, les industriels marocains anticipent globalement une hausse de la production et des ventes pour les trois prochains mois, d’après les conclusions d’une enquête de conjoncture de Bank Al-Maghrib (BAM)

Selon cette enquête, qui a été menée du 1er au 28 juillet 2026 avec un taux de réponse de 60%, l’embellie touchera toutes les branches à l’exception du «textile et cuir» où ils s’attendent à une stagnation de la production. Toutefois, une entreprise sur quatre déclare des incertitudes quant à leur évolution future.

Au titre du mois de juin dernier, l’enquête fait état d’une amélioration de l’activité, avec une augmentation de la production et des ventes, ainsi qu’un taux d’utilisation des capacités de production (TUC) de 78%.

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La production aurait enregistré une hausse dans la chimie et parachimie et la mécanique et métallurgie, une stagnation dans l’agroalimentaire et une baisse dans le textile et cuir.

Pour leur part, les ventes auraient augmenté dans l’ensemble des branches à l’exception du textile et cuir où elles auraient stagné. Par destination, les ventes globales se seraient accrues aussi bien sur le marché local qu’étranger.

S’agissant des commandes, elles auraient enregistré une stagnation, recouvrant une hausse dans l’agroalimentaire et la mécanique et métallurgie et une baisse dans la chimie et parachimie et le textile et cuir.

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Les carnets de commandes se seraient situés globalement à un niveau inférieur à la normale, avec un niveau normal dans l’agroalimentaire et la mécanique et métallurgie et inférieur à la normale dans la chimie et parachimie et le textile et cuir.