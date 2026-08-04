Mutandis retrouve son élan grâce à un deuxième trimestre solide

Après un début d’année marqué par un ralentissement de son activité, Mutandis a renoué avec une dynamique de croissance au deuxième trimestre 2026. Le groupe marocain de biens de consommation a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 962 millions de dirhams (MDH) au premier semestre, en progression de 7 % par rapport à la même période de 2025 (+8 % à taux de change constant). Cette performance repose sur un deuxième trimestre particulièrement robuste, au cours duquel les revenus ont bondi de 20 %, atteignant 538 MDH, contre 449 MDH un an auparavant.

Ce rebond traduit un redressement de l’ensemble des activités du groupe, qui avait enregistré un recul de 6 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre. La progression observée entre avril et juin permet ainsi à Mutandis de renouer avec une croissance semestrielle et confirme la résilience de son modèle industriel dans un environnement concurrentiel exigeant.

L’activité Hygiène poursuit sa transformation avec un chiffre d’affaires de 384 MDH, en hausse de 3 %. Les volumes progressent davantage (+6 %), soutenus par le lancement d’une nouvelle génération de produits et par la montée en puissance des lessives liquides, segment en forte croissance. La nouvelle usine dédiée aux détergents liquides accompagne cette évolution des habitudes de consommation, marquées par une demande croissante pour les grands formats au détriment des petits conditionnements.

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Le pôle Boissons affiche la meilleure performance du semestre avec une croissance de 32 %, portant son chiffre d’affaires à 142 MDH. Les volumes bondissent de 49 %, grâce au retour progressif à la normale de l’usine d’Aïn Ifrane, perturbée un an plus tôt. Le groupe relève toutefois que les boissons à base de fruits restent confrontées à une concurrence accrue des sodas et à des conditions météorologiques moins favorables, qui ont pesé sur les ventes.

Les produits de la mer, principal moteur des revenus du groupe, poursuivent également leur progression. Le chiffre d’affaires de cette activité atteint 474 MDH, en hausse de 8 %, porté par une meilleure disponibilité de la ressource halieutique et une augmentation des expéditions vers l’Afrique et l’Europe, où les livraisons ont progressé de 27 %.

Aux États-Unis, la filiale Season maintient un chiffre d’affaires stable en données publiées, tout en améliorant sa rentabilité grâce à une réduction volontaire des opérations promotionnelles. Les premières exportations d’hydrolysats ont également démarré conformément au calendrier prévu, ouvrant une nouvelle source potentielle de création de valeur.

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Au 30 juin 2026, Mutandis avait réalisé 69 MDH d’investissements, confirmant la poursuite de son programme de développement industriel. Au-delà de la performance financière, les indicateurs du premier semestre témoignent d’un repositionnement stratégique axé sur l’innovation, l’amélioration du mix produits et la montée en gamme de certaines activités.

Avec ce rebond du deuxième trimestre, Mutandis envoie un signal positif au marché. Le groupe démontre sa capacité à retrouver une trajectoire de croissance après un début d’année difficile et aborde le second semestre avec des fondamentaux renforcés, soutenus par ses investissements industriels, la diversification de ses marchés et une stratégie orientée vers l’amélioration durable de la rentabilité.