Le chantier permanent de la santé

Depuis son accession au Trône, S.M. le Roi Mohammed VI n’a cessé d’affirmer que le développement humain constitue la finalité première de toute politique publique. Cette conviction s’exprime avec une force particulière dans le domaine de la santé, érigée progressivement en priorité stratégique. Bien avant que la pandémie de Covid-19 ne révèle les fragilités des systèmes sanitaires à travers le monde, les discours royaux appelaient déjà à bâtir un système plus performant, plus équitable et davantage souverain. Système intégré, médecine de proximité, souveraineté pharmaceutique et recherche médicale constituent aujourd’hui les quatre grands axes de cette Vision de long terme.

La santé occupe une place centrale dans la Vision de développement portée par S.M. le Roi Mohammed VI. Dans plusieurs discours, le Souverain rappelle que le progrès d’une nation ne se mesure pas uniquement à ses performances économiques, mais aussi à sa capacité à protéger ses citoyens.

Cette orientation trouve sa traduction la plus explicite dans le discours du Trône du 29 juillet 2020, où le Roi affirme que « la couverture sociale doit couvrir tous les Marocains, sans exception », faisant de l’accès aux soins un droit devant bénéficier à l’ensemble des citoyens.

Quelques mois plus tard, lors de l’ouverture de la session parlementaire du 9 octobre 2020, le Souverain qualifie la généralisation de la protection sociale de « chantier national d’une ampleur inédite », soulignant qu’il constitue l’un des grands projets structurants du Royaume.

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À travers ces orientations, la santé cesse d’être appréhendée comme un simple secteur de politique publique. Elle devient un pilier du développement humain, de la cohésion sociale et de la souveraineté nationale.

Construire un système de santé intégré

Les discours royaux insistent régulièrement sur la nécessité de dépasser les approches fragmentées pour bâtir un système de santé cohérent, performant et centré sur le citoyen.

Dans son discours du Trône de 2020, S.M. le Roi appelle à une réforme profonde permettant de garantir «une protection sociale adaptée à tous les Marocains», ce qui suppose une meilleure articulation entre prévention, soins, gouvernance, financement et formation.

Cette Vision repose sur une approche intégrée dans laquelle les différents acteurs du système de santé interviennent de manière complémentaire afin d’améliorer la qualité des soins, la continuité de la prise en charge et l’efficacité des services rendus aux citoyens.

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Le système de santé est ainsi conçu comme une composante essentielle du modèle de développement humain voulu par le Souverain.

La médecine de proximité, réduire les inégalités territoriales

Autre constante des discours royaux : la volonté de rapprocher les services de santé des citoyens, notamment dans les territoires les plus éloignés.

À plusieurs reprises, S.M. le Roi Mohammed VI a insisté sur l’impératif de réduire les disparités territoriales et de garantir un accès équitable aux services publics essentiels.

Cette orientation traduit une conception exigeante de la justice sociale. Elle place la médecine de proximité au cœur de la politique sanitaire, avec l’ambition de renforcer les structures de soins primaires, de développer la prévention et d’assurer une meilleure couverture de l’ensemble du territoire.

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Au-delà de la dimension médicale, cette approche participe au renforcement de la cohésion nationale en consacrant le principe d’égalité des citoyens devant le service public de santé.

La souveraineté pharmaceutique, une priorité stratégique

La crise sanitaire mondiale a profondément modifié la perception des enjeux de santé. Elle a confirmé la pertinence des orientations exprimées par S.M. le Roi Mohammed VI en faveur d’un renforcement des capacités nationales de production.

Lors de l’inauguration, en janvier 2022, de l’unité de fabrication et de mise en seringues de vaccins à Benslimane, le Souverain a donné une portée stratégique à ce projet, appelé à renforcer la souveraineté sanitaire du Royaume et à faire du Maroc une plateforme continentale au service de l’Afrique.

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Cette Vision dépasse la seule production de vaccins. Elle englobe le développement d’une industrie pharmaceutique nationale performante, la sécurisation des approvisionnements en médicaments et le renforcement des capacités de recherche et d’innovation.

À travers cette orientation, la santé devient également un enjeu d’indépendance stratégique, au même titre que l’énergie, l’eau ou l’alimentation.

La recherche médicale, investir dans l’avenir

Les discours royaux accordent également une place croissante à la recherche scientifique et à l’innovation. Former davantage de médecins, développer les compétences nationales, encourager la recherche biomédicale et accompagner les progrès technologiques constituent autant de priorités destinées à préparer le système de santé aux défis futurs.

Dans une économie de la connaissance, la souveraineté sanitaire dépend aussi de la capacité à produire des innovations, à valoriser les talents nationaux et à renforcer les synergies entre universités, centres de recherche, hôpitaux et industrie pharmaceutique.

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Cette orientation rejoint la Vision plus globale de S.M. le Roi Mohammed VI, qui fait du capital humain la première richesse du Royaume.

Une Vision inscrite dans le temps long

A travers ses discours, S.M. le Roi Mohammed VI a progressivement dessiné les contours d’une politique de santé fondée sur quatre principes complémentaires : un système intégré, une médecine de proximité, une souveraineté pharmaceutique renforcée et une recherche médicale tournée vers l’innovation.

Cette Vision dépasse largement la réponse aux urgences sanitaires. Elle s’inscrit dans une stratégie de long terme où la santé est considérée comme un investissement dans le capital humain, un facteur de cohésion sociale et un élément de souveraineté nationale.