La protection sociale universelle: une révolution sociétale voulue par le Roi

Parmi les grands chantiers stratégiques impulsés sous le règne de S.M. le Roi Mohammed VI, la généralisation de la protection sociale occupe une place singulière. Annoncée comme une priorité nationale dans les discours royaux, cette réforme s’inscrit dans une vision de long terme plaçant le citoyen au cœur du développement. Assurance maladie obligatoire, allocations familiales, extension des régimes de retraite et renforcement de la protection des catégories les plus vulnérables : autant de piliers qui traduisent une ambition clairement exprimée par le Souverain, celle de bâtir un État social plus inclusif et plus solidaire, sans remettre en cause les grands équilibres économiques du Royaume.

Depuis son accession au Trône, S.M. le Roi Mohammed VI n’a cessé de rappeler que le développement ne pouvait être mesuré à la seule croissance économique. À plusieurs reprises, les discours royaux ont insisté sur la nécessité de placer l’être humain au centre des politiques publiques et de faire de la justice sociale un levier de stabilité et de progrès.

Cette vision a progressivement trouvé son expression dans un chantier d’une ampleur inédite : la généralisation de la protection sociale. Plus qu’une réforme sectorielle, elle constitue une évolution structurelle qui traduit une conception renouvelée du développement, où la création de richesse s’accompagne d’un renforcement de la solidarité nationale et de la protection des citoyens face aux aléas de la vie.

Le Nouveau Modèle de Développement s’inscrit d’ailleurs dans cette même philosophie, en faisant de l’inclusion sociale et du capital humain deux des piliers de la trajectoire du Royaume à l’horizon 2035.

«Un chantier sociétal majeur»

Le tournant intervient avec le discours du Trône du 29 juillet 2020, dans un contexte mondial marqué par la pandémie de Covid-19. Face aux fragilités révélées par cette crise, S.M. le Roi Mohammed VI annonce une réforme appelée à transformer durablement le système de protection sociale marocain.

Le Souverain qualifie alors cette initiative de « chantier sociétal majeur », destiné à renforcer la cohésion nationale et à garantir une meilleure protection des citoyens.

Dans ce même discours, il fixe un cap clair : «Nous considérons que le moment est venu d’opérer une véritable révolution sociale, dont le meilleur moyen est la généralisation de la couverture sociale à tous les Marocains.»

Par cette déclaration, la protection sociale est élevée au rang de priorité stratégique nationale. Elle dépasse le cadre des politiques sociales traditionnelles pour devenir l’un des fondements du modèle de développement voulu par le Souverain.

La généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire

Premier pilier de cette Vision royale, la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) vise à permettre à l’ensemble des citoyens de bénéficier d’une couverture médicale.

Dans son discours du Trône de 2020, S.M. le Roi souligne la nécessité d’assurer progressivement cette couverture à toutes les catégories de la population, y compris les travailleurs indépendants, les professions libérales et les personnes qui ne relevaient jusque-là d’aucun régime.

Cette orientation traduit une conception élargie de la santé, considérée comme un droit fondamental et comme une composante essentielle du développement humain. Elle s’inscrit dans une vision où la protection sociale contribue à renforcer la résilience des ménages et à préserver la dignité des citoyens.

Au fil de ses discours, le Souverain rappelle que la généralisation de l’AMO constitue la première étape d’un chantier plus vaste appelé à couvrir l’ensemble des risques sociaux.

Les allocations familiales, investir dans les générations futures

La protection sociale voulue par S.M. le Roi Mohammed VI accorde également une place centrale à la famille.

Dans le discours du Trône de 2020, le Souverain annonce l’extension progressive des allocations familiales afin de mieux protéger les enfants, d’améliorer les conditions de vie des ménages et de renforcer les mécanismes de solidarité nationale.

Cette orientation traduit une conviction constante des discours royaux : le développement du Royaume passe d’abord par l’investissement dans le capital humain. Soutenir les familles revient ainsi à préparer les générations futures et à favoriser l’égalité des chances dès le plus jeune âge.

À travers cette approche, la protection sociale dépasse la logique de l’assistance pour devenir un véritable investissement dans le développement humain.

Étendre la protection aux retraités et aux travailleurs

Autre composante essentielle de cette Vision : l’élargissement des régimes de retraite.

Les discours royaux rappellent que la protection sociale doit accompagner le citoyen tout au long de sa vie active et au-delà. Cette ambition vise à permettre à un nombre croissant de travailleurs de bénéficier d’une couverture leur assurant davantage de sécurité au moment de la retraite.

Le Souverain évoque également la nécessité d’étendre les mécanismes de protection aux personnes exposées aux risques de perte d’emploi ou de précarité, afin de renforcer la résilience économique et sociale des ménages.

Cette approche globale traduit une volonté de construire un système plus inclusif, capable de répondre aux différentes situations rencontrées au cours de la vie.

Une attention particulière aux catégories les plus vulnérables

La protection des populations les plus fragiles constitue l’un des fils conducteurs des discours de S.M. le Roi Mohammed VI.

À plusieurs reprises, le Souverain a insisté sur la nécessité de préserver la dignité des personnes en situation de vulnérabilité, qu’il s’agisse des ménages modestes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des populations confrontées à la précarité.

Dans son discours du Trône de 2020, il souligne que la généralisation de la protection sociale doit permettre de « réduire les disparités sociales et améliorer les conditions de vie des citoyens », réaffirmant ainsi la vocation profondément inclusive de cette réforme.

Cette Vision s’inscrit dans la continuité de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), lancée en 2005, qui place depuis plus de deux décennies la lutte contre les vulnérabilités au cœur des priorités nationales.

Une Vision royale inscrite dans le temps long

La généralisation de la protection sociale constitue sans doute l’un des chantiers les plus emblématiques de la Vision portée par S.M. le Roi Mohammed VI. Les discours royaux montrent qu’elle procède d’une ambition qui dépasse largement les enjeux conjoncturels : bâtir un État social fondé sur la solidarité, la dignité et l’égalité des chances.

En articulant assurance maladie, allocations familiales, retraite et protection des catégories les plus vulnérables, cette réforme traduit une conception du développement où la performance économique s’accompagne d’un renforcement de la cohésion sociale. Elle illustre également une constante du règne : inscrire les grandes transformations du Royaume dans une perspective de long terme, où le citoyen demeure la finalité première de l’action publique.