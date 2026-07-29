Crédit du Maroc: une augmentation de capital couronnée de succès

Crédit du Maroc a clôturé avec succès l’opération d’augmentation de son capital social par apport en numéraire, réservée aux actionnaires et aux détenteurs de droits préférentiels de souscription (DPS), ayant fait l’objet du prospectus visé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux le 12 juin dernier.

Le montant total des souscriptions reçues a atteint près de 884,6 millions de dirhams (MDH), avec 943.061 nouvelles actions demandées, fait savoir Crédit du Maroc dans un communiqué.

Le montant attribué a avoisiné 700 MDH (745.285 actions), précise la même source, ajoutant que le taux de souscription (rapport entre le nombre d’actions nouvelles demandées et le nombre d’actions nouvelles attribuées) s’est situé à 127%. La souscription à titre irréductible a représenté 95,3% de l’opération.

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Au premier semestre 2026, Crédit du Maroc a confirmé son changement de dimension. L’établissement bancaire a affiché une progression à deux chiffres de son bénéfice, une forte croissance de son activité de crédit et de collecte, ainsi qu’une amélioration spectaculaire de la qualité de ses actifs.

Réuni le 27 juillet sous la présidence de Mohamed Hassan Bensalah, le Conseil de Surveillance a validé des résultats semestriels qui témoignent d’une dynamique particulièrement solide. Le résultat net part du groupe atteint 532 millions de dirhams à fin juin 2026, soit une progression de 19,4 % par rapport à la même période de l’année précédente. Une performance qui s’appuie sur trois leviers majeurs : la croissance soutenue de l’activité commerciale, la maîtrise des charges d’exploitation et une gestion prudente des risques.

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Ces performances traduisent la montée en puissance de sa stratégie de transformation, fondée sur le développement commercial, l’innovation digitale et une gestion rigoureuse des risques. Dans un environnement économique encore marqué par les incertitudes internationales, la banque signe l’un de ses meilleurs semestres de ces dernières années.