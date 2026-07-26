Donald Trump annonce le baptême de la voie express Tiznit-Dakhla à son nom

C’est sur son réseau Truth Social que Donald Trump a révélé, ce dimanche 26 juillet, que la voie express reliant Tiznit à Dakhla porte désormais le nom de «Donald Trump Highway». Le président américain a profité de cette occasion pour adresser ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accompagnant son message d’une vidéo mettant en avant la vocation et les caractéristiques techniques de cette infrastructure.

«Thank you to Highly Respected Mohammed VI, the King of Morocco – Such a Great Honor! I look forward to traveling the entire length of this Great Highway someday, hopefully soon! President DONALD J. TRUMP », a écrit l’homme fort de la Maison Blanche sur son compte Truth Social.

Longue de 1 055 kilomètres, cette voie express constitue l’un des projets routiers les plus structurants réalisés dans les provinces du Sud. Son coût global est estimé entre 9 et 10 milliards de dirhams. Mise en service progressivement jusqu’à l’ouverture de son dernier tronçon en janvier 2025, elle relie Tiznit à Dakhla en passant par Guelmim et Laâyoune.

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Ce chantier s’inscrit dans le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche verte. L’objectif est de renforcer les infrastructures de transport, d’améliorer les échanges entre le nord et le sud du Royaume et d’accompagner la dynamique économique de cette région.