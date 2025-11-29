Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
La BMW iX3 s’expose en avant-première au Maroc [Vidéo]
ADM inaugure l’autoroute Tit Mellil-Berrechid
Les prévisions du samedi 29 novembre 2025
FIFM: démarrage en beauté de la 22e édition
Casablanca-Settat: la SRM inaugure une agence en milieu rural à Benslimane [Vidéo]
Un avant-goût de la doctrine économique de Schumpeter…
Managem annonce des résultats en progression à fin septembre
DARI célèbre la passion du football avec son édition collector “Champions Pasta”
Congrès Mondial de l’Eau: la sécurité hydrique en toile de fond [Vidéo]
Challenge N°992 • Du 28 novembre au 4 décembre 2025
Home InfrastructuresADM inaugure l’autoroute Tit Mellil-Berrechid
Infrastructures

ADM inaugure l’autoroute Tit Mellil-Berrechid

by David Jérémie
written by David Jérémie
Crédit: DR.

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé la mise en service, jeudi, de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid. Longue de 30 kilomètres, cette infrastructure baptisée A31 relie directement l’autoroute de contournement de Casablanca (A1) à celles de Marrakech (A3) et de Beni Mellal (A4), renforçant ainsi la connectivité du réseau autoroutier national. 

Concrètement, ce projet, d’un coût de 2,5 milliards de DH, s’inscrit dans la stratégie de modernisation des infrastructures de transport. Il vise à fluidifier le trafic dans le Grand Casablanca, avec un volume initial estimé à 20 000 véhicules par jour, et à réduire la durée des déplacements pour les usagers venant du Nord et de l’Est en direction du Sud et du Centre du Royaume. Cette nouvelle autoroute offre également une alternative vers l’aéroport international Mohammed V, dont l’accès actuel dépasse les 75 000 véhicules quotidiens. Dans le détail, elle comprend deux échangeurs (sur la route régionale 315 et la route nationale n°9) qui facilitent la desserte des communes avoisinantes, de l’aéroport et de la ville de Deroua.

Lire aussi | Managem annonce des résultats en progression à fin septembre

Le projet inclut aussi quatre viaducs pour franchir les oueds Zririf, El Fayda et El Himer, ainsi que 24 ouvrages de rétablissement pour assurer la continuité des voies locales. Conçue en 2×3 voies, l’autoroute Tit Mellil-Berrechid est la première du genre au Maroc. Elle intègre des dispositifs de sécurité de nouvelle génération, déployés pour la première fois dans le pays, afin de renforcer la protection des usagers. Entièrement réalisée par des compétences marocaines, de la conception à l’exécution, cette infrastructure illustre l’expertise accumulée par ADM et sa filiale ADM Infrastructure au cours de plus de 35 ans de gestion de grands projets. Grâce à cette maîtrise technique et à la mobilisation de l’ensemble de l’écosystème, l’autoroute a été livrée avec plusieurs mois d’avance sur le calendrier initial.

Vous aimerez aussi

Tunnel Maroc-Espagne: le futur corridor Afrique-Europe techniquement faisable

Aéroport Mohammed V : coup d’envoi des travaux du nouveau terminal

Autoroutes du Maroc autorisée à émettre des emprunts obligataires de 7,5 MMDH

Voies express : 300 km en cours de réalisation et 900 km supplémentaires...

Un nouveau parking en ouvrage de 142 places ouvre ses portes à Rabat

Le réseau gazier national bientôt relié au Gazoduc africain atlantique