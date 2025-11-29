ADM inaugure l’autoroute Tit Mellil-Berrechid

La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé la mise en service, jeudi, de la nouvelle autoroute Tit Mellil-Berrechid. Longue de 30 kilomètres, cette infrastructure baptisée A31 relie directement l’autoroute de contournement de Casablanca (A1) à celles de Marrakech (A3) et de Beni Mellal (A4), renforçant ainsi la connectivité du réseau autoroutier national.

Concrètement, ce projet, d’un coût de 2,5 milliards de DH, s’inscrit dans la stratégie de modernisation des infrastructures de transport. Il vise à fluidifier le trafic dans le Grand Casablanca, avec un volume initial estimé à 20 000 véhicules par jour, et à réduire la durée des déplacements pour les usagers venant du Nord et de l’Est en direction du Sud et du Centre du Royaume. Cette nouvelle autoroute offre également une alternative vers l’aéroport international Mohammed V, dont l’accès actuel dépasse les 75 000 véhicules quotidiens. Dans le détail, elle comprend deux échangeurs (sur la route régionale 315 et la route nationale n°9) qui facilitent la desserte des communes avoisinantes, de l’aéroport et de la ville de Deroua.

Le projet inclut aussi quatre viaducs pour franchir les oueds Zririf, El Fayda et El Himer, ainsi que 24 ouvrages de rétablissement pour assurer la continuité des voies locales. Conçue en 2×3 voies, l’autoroute Tit Mellil-Berrechid est la première du genre au Maroc. Elle intègre des dispositifs de sécurité de nouvelle génération, déployés pour la première fois dans le pays, afin de renforcer la protection des usagers. Entièrement réalisée par des compétences marocaines, de la conception à l’exécution, cette infrastructure illustre l’expertise accumulée par ADM et sa filiale ADM Infrastructure au cours de plus de 35 ans de gestion de grands projets. Grâce à cette maîtrise technique et à la mobilisation de l’ensemble de l’écosystème, l’autoroute a été livrée avec plusieurs mois d’avance sur le calendrier initial.