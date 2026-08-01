Mondial de l’Auto 2026: la Chine en force, l’électrique en embuscade

Du 12 au 18 octobre prochain, la Porte de Versailles retrouvera le temps d’une semaine son statut de vitrine mondiale de l’automobile. Après une 90ème édition qui avait déjà rassemblé plus de 500 000 visiteurs en 2024, le Mondial de l’Auto de Paris s’annonce cette année encore plus dense, porté par le retour de plusieurs grandes marques et par une présence chinoise toujours plus affirmée.

Organisé tous les deux ans, le Mondial de l’Auto de Paris ouvrira ses portes le 12 octobre 2026, une journée traditionnellement réservée à la presse et aux professionnels, avant d’accueillir le grand public jusqu’au 18 octobre. Pour cette 91ème édition, plus de 100 exposants, dont plus d’une soixantaine de constructeurs automobiles, sont attendus au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Ils se répartiront sur cinq halls, totalisant 70 000 m² d’exposition en intérieur et 15 000 m² en extérieur. De quoi confirmer un net regain d’intérêt pour l’événement, après une édition 2022 marquée par le contexte post-covid.

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Sans surprise, les grands groupes européens seront au complet. Renault fera le déplacement avec ses trois marques, Renault, Dacia et Alpine, tout comme Stellantis, qui alignera Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel et Leapmotor. Le groupe Volkswagen sera également présent à travers Volkswagen, Audi, Cupra et Skoda. Autre signal encourageant pour les organisateurs, Mercedes, Ford et Volvo effectuent leur grand retour dans la capitale française.

Tous les grands blasons automobiles ne seront cependant pas de la partie. En effet, BMW et Mini ont finalement annulé leur participation, tandis que les marques de prestige Ferrari et Porsche ne tiendront pas de stand. Du côté asiatique, l’absence la plus commentée reste celle de Toyota, pourtant premier constructeur mondial avec 11,3 millions de véhicules vendus en 2025. Les constructeurs sud-coréens Kia et Hyundai seront en revanche bien présents.

C’est sans doute le fait marquant de cette édition 2026 : l’offensive commerciale des constructeurs chinois en Europe se poursuit, et s’intensifie. Déjà bien représentés il y a deux ans, ils seront environ une vingtaine à exposer leurs modèles Porte de Versailles, entre autres, BYD, Xpeng, Geely, Leapmotor, Denza, Zeekr ou MG. Nouveauté de taille, quatre marques supplémentaires viennent de confirmer officiellement leur participation pour la toute première fois, à savoir Chery, Omoda, Jaecoo et Lynk & Co.

Il faut dire que pour ces constructeurs venus de Chine, le Mondial de l’Auto ne se résume pas à une simple vitrine produit. C’est aussi l’occasion d’accélérer leur implantation commerciale sur le sol européen et de gagner rapidement en notoriété auprès du grand public.

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Cette montée en puissance chinoise s’inscrit dans un contexte plus large : celui de l’électrification du parc automobile mondial. Selon un rapport publié fin juillet par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les voitures électriques devraient représenter près de 29% des ventes de voitures neuves dans le monde en 2026, contre 28% lors de sa précédente estimation en mai. Un chiffre en nette progression par rapport aux 25% enregistrés en 2025 et aux 20% de 2024.

L’AIE table sur environ 23 millions de voitures électriques vendues cette année, soit une hausse d’environ 10% par rapport à 2025, une demande dopée par la flambée des prix des carburants depuis le début du conflit au Moyen-Orient. L’Europe a d’ailleurs connu la plus forte progression de ses ventes d’électriques au premier semestre, avec une hausse de 30% par rapport à la même période en 2025, portée notamment par l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France.

En Chine, si l’électrique devrait atteindre une part record du marché, supérieure à 60%, le nombre de voitures vendues devrait pour la première fois de la décennie stagner, autour de 13,2 millions d’unités, dans un marché automobile mondial par ailleurs jugé morose par l’agence.