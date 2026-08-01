L’eau, priorité stratégique du XXIème siècle

Face au stress hydrique et aux effets du changement climatique, S.M. le Roi Mohammed VI a fait de l’eau une priorité stratégique nationale. Depuis plus de deux décennies, les discours royaux appellent à anticiper la raréfaction des ressources à travers une politique fondée sur les barrages, le dessalement, l’interconnexion des bassins et une gestion plus sobre, afin de garantir durablement la sécurité hydrique du Royaume.

Au fil de ses discours, S.M. le Roi Mohammed VI a constamment rappelé que l’eau est devenue un enjeu de souveraineté, de développement et de stabilité. La succession des épisodes de sécheresse a renforcé cette conviction : la gestion de l’eau ne peut plus relever de la seule réponse aux crises, mais d’une stratégie d’anticipation.

Dans le discours du Trône du 29 juillet 2024, le Souverain soulignait que «la problématique de l’eau est devenue une préoccupation de plus en plus pressante», appelant à une mobilisation permanente pour préserver cette ressource vitale.

Cette approche traduit une Vision fondée sur la résilience, où la sécurité hydrique est désormais considérée comme une condition essentielle du développement économique, de la sécurité alimentaire et de la cohésion territoriale.

Les barrages, un héritage consolidé

Le Maroc dispose d’une longue tradition de politique des barrages, que S.M. le Roi Mohammed VI a inscrite dans une nouvelle dynamique adaptée aux défis climatiques contemporains.

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Les discours royaux rappellent régulièrement la nécessité de poursuivre la mobilisation des ressources en eau à travers la construction de nouveaux barrages et l’optimisation des infrastructures existantes.

Cette orientation répond à un double objectif : sécuriser l’approvisionnement en eau potable des populations et garantir les besoins de l’agriculture, de l’industrie et des territoires. Les barrages demeurent ainsi un élément structurant de la stratégie nationale de gestion de l’eau, tout en s’intégrant à une approche plus diversifiée des ressources hydriques.

Le dessalement, une nouvelle frontière

Conscient des limites des ressources conventionnelles, S.M. le Roi Mohammed VI a fait du dessalement de l’eau de mer un axe majeur de la politique hydrique du Royaume.

Dans plusieurs discours, le Souverain appelle à accélérer le recours aux ressources non conventionnelles afin de réduire la dépendance aux précipitations et de renforcer la sécurité de l’approvisionnement.

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Cette Vision fait du dessalement un investissement stratégique, particulièrement pour les grandes agglomérations côtières et les régions confrontées à un stress hydrique structurel. Au-delà de la réponse aux besoins immédiats, il s’agit de préparer durablement le Royaume aux effets du changement climatique.

Interconnexion et économie de l’eau

La Vision royale repose également sur une gestion plus intégrée des ressources disponibles. À cet égard, les discours de S.M. le Roi mettent en avant l’importance de l’interconnexion des bassins hydrauliques afin d’assurer une meilleure répartition de l’eau entre les régions.

Cette approche s’accompagne d’un appel constant à développer une véritable culture de la sobriété. Dans le discours du Trône de 2024, le Souverain invite à «une utilisation rationnelle et responsable des ressources en eau», rappelant que leur préservation constitue une responsabilité collective.

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Cette économie de l’eau concerne aussi bien les usages domestiques que les secteurs agricole, industriel et touristique. Elle implique une modernisation des pratiques, une meilleure valorisation de chaque mètre cube mobilisé et une sensibilisation durable des citoyens.

Une Vision de souveraineté hydrique

A travers ses discours, S.M. le Roi Mohammed VI a progressivement dessiné une stratégie globale où barrages, dessalement, interconnexion hydraulique et économie de l’eau répondent à une même ambition : garantir au Royaume une sécurité hydrique durable.

Cette Vision dépasse la seule gestion d’une ressource naturelle. Elle fait de l’eau un enjeu de souveraineté nationale, au même titre que l’énergie, l’alimentation ou la santé. En anticipant les effets du changement climatique et en diversifiant les sources d’approvisionnement, le Souverain inscrit la politique de l’eau dans le temps long, avec un objectif constant : préserver les ressources du Royaume au bénéfice des générations présentes et futures.