L’ambassadeur Mahraoui: le Maroc a accompli des progrès remarquables, sous l’impulsion royale

Le Maroc a accompli, au cours des 27 dernières années, des progrès remarquables, portés par la vision et le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a indiqué, jeudi, l’ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui.

Prenant la parole devant des responsables politiques irlandais, des diplomates, des représentants du monde économique et universitaire ainsi que des membres de la communauté marocaine lors d’une réception à l’occasion de la Fête du Trône, l’ambassadeur a mis en avant le renforcement constant des relations entre Rabat et Dublin.

Il a souligné les profondes transformations économiques qu’a connues le Royaume sous la Conduite de Sa Majesté le Roi, affirmant que le Maroc est devenu « le premier pôle de construction automobile en Afrique », avec une production annuelle proche d’un million de véhicules. Il a également mis en avant le développement des secteurs de l’aéronautique, des énergies renouvelables, de l’industrie pharmaceutique, des nouvelles technologies et de l’agriculture moderne.

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L’ambassadeur a mis l’accent sur les infrastructures stratégiques développées par le Royaume, citant le port Tanger Med, devenu le premier port d’Afrique et de la Méditerranée, ainsi que les projets des ports Nador West Med et Dakhla Atlantique.

Selon lui, ces investissements, conjugués à l’extension de la ligne à grande vitesse, illustrent la volonté du Maroc de renforcer sa position comme plateforme logistique internationale et de préparer la co-organisation de la Coupe du monde de football 2030.

Évoquant les relations entre le Maroc et l’Irlande, l’ambassadeur a qualifié leur évolution de « nouveau chapitre » depuis l’ouverture de l’ambassade d’Irlande à Rabat en 2021, première représentation diplomatique résidente de Dublin dans la région du Maghreb. Il a relevé l’intensification de la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la culture, du sport, des échanges parlementaires et des affaires.

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Neuf protocoles d’accord ont ainsi été conclus entre universités marocaines et irlandaises dans le cadre du programme Erasmus, tandis que des partenariats ont été développés entre établissements scolaires, organisations culturelles et fédérations sportives. Les échanges commerciaux bilatéraux ont, de leur côté, atteint environ 1,1 milliard d’euros en 2024, a-t-il indiqué, y voyant le signe d’une confiance mutuelle croissante entre les deux pays.

Représentant le gouvernement irlandais, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences, James Lawless, a salué les cinquante années de relations diplomatiques entre l’Irlande et le Maroc, célébrées l’an dernier, ainsi que le développement rapide de leur coopération.

Le ministre a également souligné la progression des échanges commerciaux, grâce notamment à la croissance des secteurs de l’agriculture, du textile, de l’aéronautique, de la fintech et de l’éducation. Il s’est par ailleurs félicité de l’augmentation des liaisons aériennes entre les deux pays, jugées essentielles pour renforcer les échanges économiques, touristiques et humains.

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Le ministre a enfin rappelé que l’Irlande, qui assure actuellement la présidence du Conseil de l’Union européenne (UE), entend œuvrer au renforcement du partenariat entre l’UE et le Maroc, qualifiant le Royaume de partenaire stratégique dans le voisinage méridional de l’Europe.

La cérémonie, organisée à Dublin, a réuni plusieurs membres du gouvernement irlandais, des parlementaires, des ambassadeurs accrédités en Irlande, des représentants du monde économique, universitaire et culturel ainsi que de nombreux membres de la communauté marocaine, témoignant de la vitalité croissante des relations maroco-irlandaises.