Casablanca: le Consulat général des États-Unis inaugure son nouveau complexe au CFC

Le Consulat général des États-Unis à Casablanca a inauguré, jeudi 30 avril, son nouveau complexe dans le quartier de Casablanca Finance City (CFC), lors d’une cérémonie grandiose rehaussée par la présence de hautes personnalités marocaines et américaines.

La cérémonie d’inauguration a enregistré, du côté marocain, une présence de premier ordre, comprenant le Conseiller de Sa Majesté le Roi, Fouad Ali El Himma, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et l’Inspecteur Général des Forces Armées Royales, Commandant la Zone Sud, le Général de Corps d’armée Mohamed Berrid.

On peut aussi citer le Wali de la région Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed M’hidia, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, et la présidente du conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili.

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Côté américain, cette cérémonie s’est déroulée en présence également du Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau, en visite de travail dans le Royaume, de l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Duke Buchan III, et de la Consule Générale des Etats-Unis à Casablanca, Mme Marissa Scott.

S’exprimant à cette occasion, M. Landau a souligné que ce nouveau Consulat restera un symbole permanent des liens durables entre les Etats-Unis et le Maroc. « Je ne pourrais qu’être plus heureux et plus fier de l’inauguration de ce nouveau complexe. C’est une magnifique représentation de l’amitié entre nos deux pays », s’est-il félicité, mettant en avant les nombreux atouts dont dispose le Maroc, ainsi que le développement que connaît le Royaume dans les différents domaines et son attractivité pour les investisseurs étrangers.

Il a assuré que les Etats-Unis se réjouissent de continuer à œuvrer aux côtés du Royaume en vue de renforcer les liens qui unissent les deux pays dans les différents domaines.

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« Il est très enthousiasmant de voir comment le Maroc se développe sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI », a-t-il affirmé, notant que les États-Unis sont fiers de se tenir aux côtés du Maroc en tant que partenaire et allié.

De son côté, M. Buchan III a indiqué que ce nouveau Consulat représente un symbole durable de près de 250 ans d’amitié entre les États-Unis et le Royaume. « Le Maroc est un ami des États-Unis, un allié et un partenaire. C’est notre allié le plus ancien, le plus solide et le plus fiable dans la région », a-t-il soutenu.

Réitérant le soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, il a précisé qu' »il est grand temps de parvenir à une solution pacifique » à ce conflit. Et d’assurer: « La voie vers la paix est claire : la proposition d’autonomie du Maroc est la seule solution ».

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Le diplomate américain a fait remarquer que dans un monde instable et incertain, le Maroc se distingue comme un pilier de stabilité, fiable et engagé dans de nombreuses réformes. Ce progrès est le fruit du Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il insisté, relevant que le Maroc « est devenu, à juste titre, un centre d’investissement, d’innovation et d’opportunités ».

Pour sa part, la Consule Générale des Etats-Unis à Casablanca, Marissa Scott, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que l’inauguration de ce nouveau Consulat marque de la plus belle des manières la célébration du 250e anniversaire des relations exemplaires entre le Maroc et les Etats-Unis.

« Ce nouveau bâtiment est dix fois plus grand que notre ancien siège », a-t-elle dit, ajoutant qu’il représente dix fois plus d’opportunités, dix fois plus de personnes pouvant être présentes ici et davantage de personnes à assister et aider.

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Le nouveau Consulat des Etats-Unis à Casablanca reflète les liens durables d’amitié entre le Maroc et les Etats-Unis. D’une superficie de près de 2,7 hectares, ce complexe, qui associe le design américain à la tradition marocaine, représente un investissement total de plus de 350 millions de dollars.

La conception intérieure reflète la nature interconnectée des relations entre les États-Unis et le Maroc. Une collection soigneusement sélectionnée d’œuvres d’art marocaines et américaines remplit le bâtiment de couleurs, de textures et de voix. Peintures, textiles et sculptures créent un dialogue discret entre les cultures. Chaque pièce évoque des valeurs communes et la richesse des deux sociétés.