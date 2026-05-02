Franchises : le Maroc, nouvelle frontière des enseignes mondiales

Porté par une croissance soutenue, une stabilité économique reconnue et l’effet d’entraînement du Mondial 2030, le Maroc attire une vague inédite de franchises internationales. Du retail à la restauration, en passant par le fitness, les cafés premium ou l’hôtellerie, les grandes enseignes accélèrent leur déploiement dans un marché en pleine structuration, devenu un véritable hub régional.

Le marché marocain de la franchise confirme sa montée en puissance. Selon la Fédération marocaine de la franchise (FMF), le Royaume compte aujourd’hui 745 réseaux, dont 84 % d’enseignes internationales, pour un chiffre d’affaires global dépassant les 20 milliards de dirhams. Après le choc de la crise sanitaire, qui avait entraîné fermetures et chute de fréquentation, le secteur a retrouvé un second souffle.

Depuis deux ans, les signaux sont clairement au vert. Les ouvertures s’enchaînent, portées par une reprise de la consommation et un retour progressif des investisseurs. Dans les grandes métropoles, le commerce en réseau se transforme en profondeur. Les formats modernes – malls, retail parks et artères commerciales structurées- s’imposent progressivement, offrant un terrain propice à l’expansion des franchises.

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Une nouvelle ruée des enseignes

Le Maroc est désormais dans le viseur des grandes franchises mondiales. Les investisseurs affluent d’Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient, séduits par la stabilité du pays, sa position stratégique et le potentiel de consommation de sa population. Dans le prêt-à-porter, des enseignes comme OVS et Gutteridge renforcent leur présence. Dans la distribution, des réseaux tels que Supeco (groupe LabelVie), Kazyon Market, Carrefour et U Express accélèrent leur maillage territorial, y compris dans les villes secondaires.

L’ameublement et la décoration ne sont pas en reste, avec l’expansion de marques comme Ikea, Kitea ou Istikbal, qui accompagnent l’urbanisation et la montée en gamme de l’habitat. Dans la restauration et les concepts alimentaires, l’arrivée de l’enseigne française Marie Blachère, qui prépare son implantation à Bouskoura, illustre l’intérêt croissant pour le marché marocain.

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Fitness, cafés premium : les nouveaux terrains de conquête

Parmi les secteurs les plus dynamiques, le fitness et les cafés premium se distinguent par une croissance rapide. Les grandes chaînes internationales de sport telles que On Air, UFC GYM et La Salle multiplient les ouvertures, répondant à une demande croissante pour le bien-être et les modes de vie urbains. Le marché des cafés de spécialité connaît également un véritable boom. Des enseignes comme Caribou Coffee, Espressolab, Boost Coffee et Starbucks accélèrent leur déploiement, profitant de l’évolution des habitudes de consommation.

Caribou Coffee, notamment, a dépassé la dizaine de points de vente et densifie son réseau, notamment à Casablanca, tout en préparant son expansion vers d’autres villes comme Tanger, Fès et Agadir. Dans ce segment à forte valeur ajoutée, des acteurs locaux comme Tendy’s et MARH tentent de rivaliser avec ces géants, signe d’un marché devenu à la fois compétitif et porteur.

L’effet 2030, puissant accélérateur

La Coupe du monde 2030 agit comme un catalyseur majeur. Cet événement international entraîne une vague d’investissements dans les infrastructures et les services, créant un environnement favorable à l’implantation des franchises.

Stades, aéroports, gares, centres commerciaux et complexes touristiques : les projets structurants se multiplient. Cette transformation renforce l’attractivité du Royaume auprès des enseignes internationales, en quête de marchés capables d’absorber des concepts standardisés à grande échelle.

Le tourisme joue également un rôle clé. Avec près de 20 millions de visiteurs, le Maroc offre un double marché – local et international – particulièrement attractif pour les franchises.

L’hôtellerie bascule vers la franchise

Le secteur hôtelier illustre parfaitement cette évolution. Les grands groupes internationaux adoptent de plus en plus le modèle de la franchise pour accélérer leur expansion. Le groupe Accor introduit ce modèle pour la première fois au Maroc, avec l’objectif de séduire de nouveaux investisseurs et d’augmenter rapidement son parc. De son côté, Radisson Hotel Group ambitionne de doubler sa présence dans le Royaume pour atteindre 30 établissements d’ici 2030, en combinant gestion et franchise. Cette stratégie traduit une volonté d’adaptation à un marché en pleine mutation, où la rapidité de déploiement devient un facteur clé.

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Au-delà des enseignes, c’est tout un écosystème qui se met en place. Centres commerciaux, gares modernisées, aéroports, centres d’affaires et espaces événementiels structurent progressivement le paysage. Selon la FMF, une dizaine de grands projets commerciaux sont en cours, nécessitant l’installation de marques pour animer ces nouveaux espaces. Cette transformation crée un appel d’air pour les franchises, qui deviennent un levier central d’attractivité économique.

Des investissements massifs et structurants

Pour accompagner cette dynamique, le Maroc prévoit plus de 10 milliards de dirhams d’investissements dans les surfaces commerciales d’ici 2030. L’extension du Morocco Mall, à elle seule, mobilise 2 milliards de dirhams. À l’échelle nationale, près de 500.000 m² de nouvelles surfaces commerciales sont programmés, avec une quinzaine de centres commerciaux dans les principales villes. Ces projets devraient générer plus de 20.000 emplois et attirer environ 25 millions de visiteurs. Les investissements étrangers pourraient représenter jusqu’à 40 % des montants engagés.

Si le Maroc attire les franchises du monde entier, le marché reste exigeant. L’adaptation aux spécificités locales demeure un facteur clé de succès. Les concepts importés sans ajustement peinent à s’imposer, tandis que ceux qui privilégient la proximité, la praticité et des prix adaptés rencontrent un succès durable. Si le Maroc s’impose comme un eldorado pour les franchises, le marché reste exigeant. La réussite repose sur l’adaptation des concepts aux spécificités locales, la maîtrise des coûts et le choix stratégique des emplacements. Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, seules les enseignes capables de s’inscrire dans la durée et de répondre aux attentes des consommateurs marocains tireront leur épingle du jeu.

Une chose est sûre : le Royaume est désormais dans le radar des grandes franchises mondiales. Et à l’approche de 2030, la course à l’implantation ne fait que commencer.