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Le Jeep Compass Mild Hybrid débarque au Maroc

by David Jérémie
written by David Jérémie

Jeep Maroc a dévoilé récemment la nouvelle génération du Compass, un SUV compact qui arrive sur le marché avec un design modernisé, une ligne plus aérodynamique et des équipements repensés pour améliorer le confort et l’usage quotidien.

Esthétiquement, le Compass conserve les codes de la marque, notamment la calandre à sept fentes, tout en adoptant des optiques plus fines et une ligne plus aérodynamique. Grâce à ses 200 mm de garde au sol, il reste adapté aux petites escapades hors bitume. À bord, l’évolution est marquée par un écran central de 16 pouces, une instrumentation numérique de 10 pouces et une pléthore d’équipement de confort et de sécurité, dès la finition d’entrée de gamme. Ajoutez-y un coffre d’un volume de 550 litres, ce qui est pas mal, complété par des rangements supplémentaires.

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A noter que ce nouveau Compass intègre une architecture électronique inédite, offrant une connectivité fluide avec Apple CarPlay et Android Auto. Côté sécurité, il propose des aides à la conduite de niveau 2, incluant régulateur adaptatif, maintien dans la voie, freinage d’urgence et caméra 360° sur les versions hautes.

Sous le capot, on retrouve une motorisation essence 1,2 litre Mild Hybrid, développant 145 chevaux et associée à une boîte automatique e-DCT6. Une configuration qui entend insuffler une meilleure efficience au quotidien, assortie d’une consommation annoncée de 5,5 l/100 km, sans contrainte de recharge.

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Disponible en deux finitions, Altitude et Summit, le Jeep Compass 2026 est commercialisé à partir de 369 000 DH. Avec ce lancement, Jeep Maroc inscrit le Compass dans la tendance actuelle de l’électrification légère, tout en conservant les fondamentaux de la marque : polyvalence, confort et capacités hors route.

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