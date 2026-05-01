Challenge N° 1012 • Du 1er au 7 mai 2026

62
Dossier — Travail agricole : une priorité stratégique de l’Etat social
Interview
À LA UNE
Dossier — Travail agricole : une priorité stratégique de l’Etat social
Honneur aux anciens et à la mémoire
Interview
Pr Mouhsine Lakhdissi, Expert en transformation numérique et intelligence artificielle
IA et humanité — André Azoulay sonne l’alarme éthique
Focus — OPCC et TVA : Quand la taxe devient une charge structurelle
ACTUALITÉ
- André Azoulay : «La vision atlantique du Maroc consacre son leadership régional»
- Bon usage du médicament : Abdelaziz Alaoui sonne l’alerte et appelle à une «responsabilité collective»
- Internet : Au-delà des régulations
- Maroc/Luxembourg : Gros plan sur un partenariat stratégique
- Brèves Politique
ENTREPRISES & MARCHÉS
- Bilan du Gouvernement : Les cinq ans qui ont redessiné le Maroc
- Agriculture — Groupe OCP, un partenaire stratégique du SIAM : «Du sol à l’élevage, nourrir durablement la vie»
- Facturation électronique : Une transition sans coût pour les TPME
- Brèves Business
- Digital & high-tech
- Petits commerces : Survie ou transformation face aux grandes enseignes ?
AUTOMOBILE
- Nouveauté : Le nouveau Renault Captur arrive au Maroc
- Nouveauté : Geely Maroc dévoile le Riddara RD6 PHEV
- Brèves Auto
MAGAZINE
- Société : Réformes : Comment l’UNICEF accélère la transformation des droits de l’enfant au Maroc
- International : Justice internationale : une difficile gestation en cours
- Brèves Culture