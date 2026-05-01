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Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Maroc-Irlande : quand l’école devient un pont entre deux cultures
Trump menace de relever les droits de douane sur les véhicules européens
Challenge N° 1012 • Du 1er au 7 mai 2026
Céramique: Omar Chaabi plaide pour l’antidumping face aux importations indiennes
Rabat: le SIEL ouvre ses portes au grand public
Amine Taoudi Benchekroun: «Orienter le patient dès les premiers symptômes, c’est améliorer la qualité du parcours de soins»
Mondial 2030: le FMI analyse l’impact de l’accélération des investissements dans les infrastructures
Casablanca: le Consulat général des États-Unis inaugure son nouveau complexe au CFC
Maroc: les recettes voyages en hausse de 24% à fin mars
Code du travail: les gardiens rétablis dans leurs droits
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Sommaire

Challenge N° 1012 • Du 1er au 7 mai 2026

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À LA UNE

Dossier — Travail agricole : une priorité stratégique de l’Etat social
Honneur aux anciens et à la mémoire

Interview
Pr Mouhsine Lakhdissi, Expert en transformation numérique et intelligence artificielle

IA et humanité — André Azoulay sonne l’alarme éthique

Focus — OPCC et TVA : Quand la taxe devient une charge structurelle

ACTUALITÉ

  • André Azoulay : «La vision atlantique du Maroc consacre son leadership régional»
  • Bon usage du médicament : Abdelaziz Alaoui sonne l’alerte et appelle à une «responsabilité collective»
  • Internet : Au-delà des régulations
  • Maroc/Luxembourg : Gros plan sur un partenariat stratégique
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ENTREPRISES & MARCHÉS

  • Bilan du Gouvernement : Les cinq ans qui ont redessiné le Maroc
  • Agriculture — Groupe OCP, un partenaire stratégique du SIAM : «Du sol à l’élevage, nourrir durablement la vie»
  • Facturation électronique : Une transition sans coût pour les TPME
  • Brèves Business
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AUTOMOBILE

  • Nouveauté : Le nouveau Renault Captur arrive au Maroc
  • Nouveauté : Geely Maroc dévoile le Riddara RD6 PHEV
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MAGAZINE

  • Société : Réformes : Comment l’UNICEF accélère la transformation des droits de l’enfant au Maroc
  • International : Justice internationale : une difficile gestation en cours
  • Brèves Culture

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