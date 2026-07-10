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Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
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Mondial 2026: les Lions de l’Atlas ont regagné le Royaume
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Houda Skali intègre le Directoire de RISMA
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Sommaire

Challenge N° 1021 • Du 10 au 16 juillet 2026

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Couverture — Challenge N° 1021 (du 10 au 16 juillet 2026)
Challenge N° 1021 • Du 10 au 16 juillet 2026

À LA UNE

Dossier — Capital-investissement : la fabrique des futurs champions marocains

Interview du dossier
Moncef Belkhayat, fondateur et président de H&S Invest Holding : « Mieux vaut détenir une part d’un grand groupe que rester seul à la tête d’une entreprise qui plafonne »

Interview
Abderraouf Sordo, fondateur et PDG de T2S Group Holding

3 questions à Amine Taoudi Benchekroun, fondateur de MEDICLIC

Actu — Haute Autorité de la santé : le gouvernement nomme les membres du conseil et lance l’opérationnalisation de l’institution

ACTUALITÉ

  • Ordre des médecins : les enjeux d’une réforme
  • Parti politique : le RNI dégaine le premier, son programme pour l’après-2026 et mise sur un « État accompagnateur »
  • Experts judiciaires : pour une ambition civique du métier
  • Brèves Politique

ENTREPRISES & MARCHÉS

  • UE-Maroc : après sa Taxe Carbone aux frontières, l’UE s’attaque aux emballages
  • Énergie : des défis stratégiques face à une dépendance structurelle
  • Daam Sakane : un premier bilan encourageant, mais des défis structurels demeurent
  • Digital & High-Tech
  • Medtech : Auto Hall ouvre un nouveau cycle de croissance et vise plus de 10 Mrds de DH de chiffre d’affaires d’ici 2030
  • Interventionnisme de l’État : le revirement de la Banque mondiale
  • Maintenance industrielle : le référentiel ReliX dévoilé
  • Brèves Business

AUTOMOBILE

  • Actu : à Tanger, Renault Group ouvre les portes de son usine bas-carbone à la presse internationale
  • IFMIA Tanger Med : 15 ans à former les talents de l’industrie automobile
  • Chery Tiggo 7 Pro PHEV : un SUV hybride rechargeable aux ambitions affirmées
  • Brèves Auto

MAGAZINE

  • International : États-Unis d’Amérique — une mémoire à réhabiliter
  • Brèves Culture

Le sommaire en images

Sommaire — Challenge N° 1021 (du 10 au 16 juillet 2026)

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